Etere - Uroboros

Lusvardi Art ospita l'evento Uroboros è una mostra curata da Giovanni Lo Castro, membro insieme a Francesco Canali e Silvio Giammarco di Etere, al fine di ampliare l’immaginario di ricerca ed esplorare maggiormente le tematiche e i processi di lavoro del progetto.

La Mostra rimarrà aperta fino al 14/03/24.



L’uroboro è un simbolo, un serpente o un drago, si morde la coda formando un cerchio senza inizio né fine: un cerchio che non è più un cerchio, nel suo definirsi si identifica come indefinito, indistinto. Tratto distintivo del contemporaneo.

Una nebbia avvolge il presente, la bruma scura cala sui volti: la vista si appanna, si smarriscono i significati, si mescolano le forme e si sgretolano le categorie.

Tutto ciò che era stabile, certo e sicuro, pian piano si dissolve, crolla; crolla pure il pavimento su cui poggiavano le nostre scarpe, i nostri piedi. Svanisce e precipitiamo.

“But falling does not only mean falling apart”.

La caduta è, allora, forse, un viaggio verso nuovi spazi, nuovi tempi e nuovi mondi.

I lavori di Katya Ohii, Giuseppe Salis, Lorenzo Conforti e Gregorio Vignola colgono e abitano pienamente la bruma scura dei nostri tempi. Ispirate da un immaginario tra la science fiction e il misticismo, le opere diventan o organismi metamorfici che oscillano fra il futuro e l’arcaico, che vivono nello smarrimento della forma nel presente, quanto nella suggestione delle possibili forme future.



Testo a cura di Enrico Pozzobon