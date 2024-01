Eugenia Canale quartet: Rosetum jazz festival

ll Centro Culturale Rosetum è orgoglioso di invitarvi al terzo concerto della sesta stagione del Rosetum Jazz Festival, festival di 8 concerti una volta al mese di artisti provenienti da tutto il mondo.



Venerdì 19 gennaio 2024 dalle 21:00 alle 23.30

Via Pisanello, 1 Milano

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria via e-mail a jazz@rosetum.it



Terzo appuntamento con Eugenia Canale Quartet:

Con un background importante, costituito da una solida e premiata attività nella musica classica, da una rigorosa ricerca nel folk mediterraneo e da un viscerale amore per Bill Evans, Eugenia

Canale è una delle pianiste seguite con più interesse nell’ambito della nuova scena jazz nazionale.

Diplomata in pianoforte classico e in pianoforte jazz presso i conservatori di Novara e Milano.

Si esibisce in Italia e all'estero in occasioni come l'Accademia Filarmonica Romana, il Palazzo del Governo di Trieste, al Vecchio Parlamento di Budapest e alle Università di Marsiglia e Zagabria, dividendo il palco con persone rinomate come Max De Aloe.

Oltre alla composizione e all'attività concertistica, Eugenia è



La sua maturazione artistica è ulteriormente confermata dalla composizione del suo quartetto, musicisti tra i più importanti in ambito nazionale ed europeo nei rispettivi strumenti: Max De Aloe, Riccardo Fioravanti e Marco Castiglioni, formazione con cui nel marzo 2023 pubblica per l’etichetta “Barnum for Art” il suo album “Risvegli”.