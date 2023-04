Fabrizio Gatti presenta il suo nuovo libro "Nato sul confine"

Fabrizio Gatti, scrittore, direttore degli approfondimenti di Today.it e autore di inchieste giornalistiche notissime e di grande impatto, presenta il suo nuovo libro "Nato sul confine", edito da Rizzoli.

Il reporter attraversa di nuovo il mare, dalla Libia al largo di Lampedusa, per raccontarci il viaggio di una famiglia siriana, e di tante altre con un destino simile, verso la salvezza. Lo fa attraverso la voce, più vera e più forte di qualunque altra, di un bambino mai nato di nome Mabruk, che tutto vede e tutto ci fa vedere, mai accettare. Ed è insieme la voce dei suoi coraggiosi compagni di viaggio. E di tutte quelle persone cui sia toccato in sorte di scappare dal proprio Paese in guerra.