Come mangiare 18 gelati con 10 euro a Milano

Quando Dal 17/09/2022 al 18/09/2022 Orario non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Mangiare 18 gelati spendendo solo 10 euro? A Milano è possibile (anche se solo per il weekend di sabato e domenica 18 settembre). Durante il terzo fine settimana del mese, infatti, si svolgerà la prima edizione di "Milano congelat@", un vero e proprio festival dedicato al dolce più freddo del mondo.

Per prendere parte alla kermesse basta comprare il ticket sul sito dell'iniziativa. "Mostrando il codice, che verrà trasmesso via e-mail, si potrà usufruire di un gelato in ognuna delle 18 gelaterie aderenti all’iniziativa", si legge sul sito di Milano congelat@.

Tutte le gelaterie di Milano che aderiscono all'iniziativa