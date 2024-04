Invadono piazza Duomo a Milano per ballare come Billy Elliot. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Billy Elliot incanta Milano con lo spettacolare Flash Mob che ha trasformato piazza Duomo in un vero e proprio palcoscenico per oltre 150 ragazzi, bambini e adolescenti, che sulle note del Lago dei Cigni hanno danzato insieme al cast del celebre Musical in scena fino al prossimo 14 aprile al Sistina Chapiteau di Milano. La magia dell’esibizione è continuata in piazza San Babila, tra gli sguardi sorpresi e gli applausi dei passanti, conquistati dalla grazia e dalla bravura dei ballerini, in un’atmosfera di grande energia.

“Un inno alla danza da parte degli adolescenti che nella storia di Billy Elliot vedono il loro sogno riflesso, uno spettacolo che fa veramente bene a chi ama l’arte e la danza. Billy Elliot è una storia di coraggio, volontà, leggerezza, che tra ironia e commozione incanta il pubblico di ogni età”, ha detto Massimo Romeo Piparo, regista e autore dell’adattamento italiano, che vede tra i protagonisti Giulio Scarpati nel ruolo del padre di Billy, Rossella Brescia in quello di Mrs. Wilkinson, la maestra di danza che ne scopre il talento, insieme a un grande cast di artisti e giovani talenti.