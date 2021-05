Civica Scuola di Musica, gli incontri online con i protagonisti della cultura contemporanea

A partire dal 4 maggio al 15 giugno 2021 la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado - Fondazione Milano - propone I Dialoghi della Civica Abbado, una serie di cinque video conferenze online dedicata ai grandi protagonisti della cultura contemporanea. La rassegna ospita varie espressioni artistiche e linguaggi differenti.

I dialogih is terranno ogni martedì.

L'incontro dell'11 maggio

Martedì 11 maggio i protagonisti dell'incontro, in dialogo con Ezio Guaitamacchi, sono Luigi Onori, Riccardo Brazzale, Maurizio Franco, autori del volume "La Storia del Jazz", genere musicale raccontato nella sua complessità globale, a partire dalla nascita in Nordamerica fino alle ramificazioni nel nuovo e vecchio continente e nel mondo. L'omaggio musicale in jazz è curato da Enrico Intra.olo dal vivo). Dirige inoltre l'Istituto Musicale Veneto Città di Thiene e coordina la programmazione al Teatro Olimpico.

Il programma

Di seguito il programma degli incontri fino a giugno:

- Martedì 11 maggio, ore 15:30, "Il jazz e la sua storia". Presentazione del libro La Storia del Jazz di Luigi Onori, Riccardo Brazzale, Maurizio Franco. Partecipano gli Autori in dialogo con Ezio Guaitamacchi. Omaggio musicale di Enrico Intra

- Martedì 25 maggio, ore 15:30, "Astor Piazzolla oggi. Nel centenario della nascita del grande musicista argentino". Presentazione del libro Astor Piazzolla. Una vita per la musica di María Susana Azzi. Partecipa l’Autrice in dialogo con Roberto Favaro. Omaggio musicale: Astor Piazzolla, Invierno Porteño, Angelo Calvo, violino; Maria Calvo, violoncello; Silva Costanzo, pianoforte.

- Martedì 8 giugno, ore 15:30, "Maderna oggi". Presentazione del libro "Bruno Maderna. La musica e la vita" di Mario Baroni e Rossana Dalmonte. Partecipano gli Autori in dialogo con Alessandro Solbiati. Omaggio musicale: Bruno Maderna, Liriche su Verlaine, per voce di soprano e pianoforte (1946-47) Chiara Pederzani, soprano; Francesca Formenti, pianoforte.

- Martedì 15 giugno, ore 15:30, "La musica e il suo spazio". Incontro con Giovanni Antonini in dialogo con Roberto Favaro.