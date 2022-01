Incontro con l’autore – Andrea vitali

Incontro con Andrea Vitali, autore di “La gita in barchetta”

dialogherà con Marco Imperadori, docente di Architettura delle Costruzioni.



E’ possibile partecipare all’incontro sia in presenza che online.

Per iscriversi si prega di compilare il FORM presente in questo link:

“La gita in barchetta”

Una sinfonia di voci e vicende che fanno di Bellano il paese-mondo in cui tutti possono ritrovare qualcosa di sé.

Per i lettori è l’irresistibile occasione di immergersi ancora una volta nell’intreccio sorprendente di storie che è la vita.



Andrea Vitali è nato a Bellano nel 1956. Medico di professione, ha esordito nel 1989 con il romanzo Il procuratore, che si è aggiudicato l’anno seguente il premio Montblanc per il romanzo giovane. Nel 1996 ha vinto il premio letterario Piero Chiara con L’ombra di Marinetti. Approdato alla Garzanti nel 2003 con Una finestra vista lago (premio Grinzane Cavour 2004, sezione narrativa, e premio Bruno Gioffrè 2004), ha continuato a riscuotere ampio consenso di pubblico e di critica con i romanzi che si sono succeduti, costantemente presenti nelle classifiche dei libri più venduti, ottenendo, tra gli altri, il premio Bancarella nel 2006 (La figlia del podestà), il premio Ernest Hemingway nel 2008 (La modista), il premio Procida Isola di Arturo Elsa Morante e il premio Campiello sezione giuria dei letterati nel 2009, quando è stato anche finalista al premio Strega (Almeno il cappello), il premio internazionale di letteratura Alda Merini, premio dei lettori, nel 2011 (Olive comprese). Nel 2008 gli è stato conferito il premio letterario Boccaccio per l’opera omnia, nel 2015 il premio De Sica e nel 2019 il premio Giovannino Guareschi per l’Umorismo nella Letteratura. I suoi romanzi più recenti sono Un uomo in mutande, Nessuno scrive al Federale e Un bello scherzo.