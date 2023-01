Le enormi zucche in centro a Milano

San Babila ha visto installare in queste ore grandi sculture di zucche negli spazi verdi. Milano, infatti, insieme alle città più importanti al mondo tra cui Parigi, Londra e New York, è stata scelta da Louis Vuitton per celebrare la seconda collaborazione con l’artista giapponese Yayoi Kusama, 96 anni.

Piazza San Babila, a due passi dal nuovo spazio Louis Vuitton di via Bagutta, nell’ex Garage Traversi, diventa il teatro di animazioni, inaspettate in città, che esprimono al meglio l’universo dell’artista giapponese: l’ossessione, l’accumulazione, l’infinito, il colore, la ripetizione dei suoi celebri motivi come i pois e le zucche.

Il chiosco di fiori attiguo a via Bagutta si veste di caleidoscopici pois colorati, replica della pennellata di Kusama ed in piazza San Babila, tre imponenti sculture in vetroresina a forma di zucca campeggiano sulle collinette verdi.

Sotto, le installazioni illuminati di notte (foto Maran)