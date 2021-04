A teatro gli spettacoli sono "on demand"

A Milano arriva Invitro - teatro on demand: sette spettacoli, messi in scena appositamente da sette teatri cooperativi lombardi, disponibili online e fruibili attraverso computer, smartphone e tablet. La stagione on demand durerà dal 14 aprile al 30 settembre.

Un esperimento cooperativo

Invitro e? un esperimento cooperativo al quale hanno aderito i teatri milanesi - Teatro dell’Elfo, Teatro del Buratto, MTM Manifatture Teatrali Milanesi, Teatro Menotti, Teatro della Cooperativa, Teatro Magro di Mantova e Industria Scenica di Vimodrone.

“Una grande economia circolare e un'intera filiera cooperativa. Invitro è un prodotto della cultura collaborativa - dalla creatività alla produzione fino alla prima platea di spettatori - con cui sperimentiamo una nuova dimensione del teatro, un nuovo modo di essere utili ai lavoratori dello spettacolo e una proposta culturale alternativa per le nostre comunità”. (Attilio Dadda, Presidente Legacoop Lombardia).

Gli spettacoli

Di seguito gli spettacoli a cui è possibile assistere:

“Far finta di essere sani” di G. Gaber e S. Luporini Teatro Menotti

“Janis - Take Another Little Piece of My Heart” Teatro del Buratto

“Nome di Battaglia Lia” Teatro della Cooperativa

“Cyrano sulla Luna” MTM Manifatture Teatrali Milanesi

“Mary, una sarta per Shakespeare” Teatro dell’Elfo

“SN|1604 – Corpo Celeste” Teatro Magro

“WEBulli” Industria Scenica

Come assistere agli spettacoli

Sulla piattaforma www.invitro.coop gli utenti scelgono se acquistare gli accessi per una singola opera teatrale oppure l’intero abbonamento (7 spettacoli) on line per la durata della stagione (dal 14 aprile al 30 settembre 2021).

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato.