In piazza San Babila arriva un grande labirinto

Un grande labirinto di foglie sarà allestito in piazza San Babila, nel centro di Milano, per il film 'Fabbricante di Lacrime', tratto dall'omonimo romanzo di Erin Doom, uno dei più importanti fenomeni letterari degli ultimi tempi, nonché titolo più venduto in Italia nel 2022. Il labirinto sarà inaugurato alle 16.30 di mercoledì 3 aprile e resterà aperto al pubblico anche il 4 e il 5 aprile, dalle 10 alle 20.

Durante l'inaugurazione, gli appassionati potranno incontrare la scrittrice Erin Doom e il cast, tra cui i protagonisti Simone Baldasseroni, Caterina Ferioli, Nicky Passarella e Alessandro Bedetti. Nel labirinto, realizzato con siepi di bosso e della grandezza di 12 x 15 metri, saranno allestite frasi, atmosfere del film e numerose 'photo opportunity', in modo da immergersi nell'ambiente di 'Fabbricante di Lacrime', in uscita su Netflix dal 4 aprile.