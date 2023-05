Laboratorio di calligrafia tradizionale cinese

a cura del dott. Yuenan Hou

MA-EC Gallery, 13 maggio ore 15.00



Il 13 maggio avrà luogo il secondo appuntamento di Circuiti Multiculturali, un progetto di MA-EC che prevede conferenze, incontri, workshop che si pongono l’obiettivo di promuovere la conoscenza di civiltà differenti e favorire scambi culturali internazionali.



In collaborazione con Fior di Cina, realtà dedicata alla promozione della lingua e della cultura cinese, si terrà un laboratorio di calligrafia tradizionale cinese.



La calligrafia tradizionale cinese, con una storia di oltre 3000 anni, è uno specchio della cultura che aiuta a conoscere non solo il sistema di scrittura, ma soprattutto le caratteristiche del suo popolo.

In questo workshop, partiremo per un breve ma affascinante viaggio nel mondo della calligrafia tradizionale cinese. Potremo impararne le basi, la storia, i vari stili, gli strumenti e le tecniche essenziali, assistendo dal vivo alla performance del calligrafo e provando poi ad utilizzare un pennello tradizionale.



Coordinate evento:



Titolo: Laboratorio di calligrafia tradizionale cinese

Sede: MA-EC Gallery Via Santa Maria Valle 2, 20123 Milano

Data: 13 maggio 2023 ore 15.00



Costo: 30 euro. Per prenotazioni: info.milanart@gmail.com



Info: 0239831335

www.ma-ec.it



Programma

I. 15?00 Inizio Evento

Presentazione di calligrafia?evoluzione dei caratteri cinesi e di vari stili di calligrafia, strumenti, timbri, postura etc.?

II. 15?15

Workshop?spiegazione del carattere “?” e scrittura

III. 15?35

Workshop?spiegazione del carattere “?” e scrittura

IV. 15?55

Workshop?spiegazione del carattere “?” e scrittura

V. 16?15



Realizzazione e distribuzione dell’omaggio: nomi dei partecipanti in cinese e il carattere “?”