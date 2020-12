Spettacolare laser show sulla facciata della Centrale (Milano) fino al 7 gennaio 2021

Per il secondo anno consecutivo TIM celebra il Natale milanese con SenStation, il format entertainment di Grandi Stazioni Retail e sarà sponsor unico di un Super Light Show. Da domenica 20 dicembre e fino al 7 gennaio il Super Light Show di TIM – SenStation, inonderà di luce una delle piazze più grandi di Milano.

Oltre 7.000 mq della facciata della “stazione più bella del mondo” saranno dedicati a proiezioni e giochi di luce, un laser show che dal tramonto alle 22, proporrà diversi spettacoli giornalieri. 5 torri, più di 100 proiettori laser e lasermapping daranno vita ad uno spettacolo unico, un trionfo di luce e colori, di grande impatto e visibilità.

E così, a quasi 90 anni dall’inaugurazione, la Centrale si trasforma in un faro di luce e speranza per augurare buone feste a tutta la città. Disegnato e concepito per stupire ed emozionare ogni giorno con una esperienza diversa, il Super Light Show di TIM – SenStation è un messaggio di speranza e di rinascita per la Città che, nonostante le difficoltà attraversate in questo anno, "non si vuole fermare e che, grazie alle emozioni e alla potenza della luce, supera le distanze e le restrizioni per ritrovarsi unita, pronta per il futuro", si legge in una nota dell'azienda.