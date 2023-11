Le quattro stagioni di Vivaldi a Milano

L’opera più celebre ed emozionante di Antonio Vivaldi “Le Quattro Stagioni di Vivaldi” andrà in scena presso la prestigiosa Casa Cardinale Ildefonso Schuster, in un unico appuntamento il 13 aprile 2024 alle h. 20:30.

Abbandonatevi alle straordinarie melodie barocche che vi trasporteranno in un viaggio attraverso le stagioni, dal risveglio della natura della primavera all’atmosfera fredda e gelida dell’inverno, passando per il calore e l’esplosività dell’estate, e per le scene di banchetto e di caccia dell’autunno. Vivaldi è riuscito a catturare l’essenza di ciascuna stagione attraverso la musica, teatralizzandola, utilizzando ritmi vivaci, melodie suggestive e dinamiche contrastanti.



I biglietti sono acquistabili sul sito www.opera-lirica.com , a partire da 25 euro per i giovani sotto i 18 anni e prezzo base 30 euro per adulti.