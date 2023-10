Venerdì 3 Novembre alle ore 20.30 ad Alta Luce Teatro va in scena il reading “Lei conosce Arpad Weisz?”, a cura della compagnia MEOVENTI. Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 2023/2024 di Alta Luce Teatro, “Urla e biancheggia il mar”.



Al centro del reading la storia, al tempo stesso urticante e meravigliosa, di Arpad Weisz. In essa convivono l’entusiasmo per un allenatore che ha rivoluzionato “Il giuoco del calcio” e il fastidio destato dal contegno degli italiani e degli europei di fronte allo strisciante antisemitismo che stava ammorbando il continente.



Il testo di Marani, "Dallo scudetto ad Auschwitz", da cui è tratto il reading, avvolge il lettore e lo spiazza incessantemente, come se volesse giocare a Torello con le nostre emozioni. Da questo accerchiamento ludico e sinistro, che rimanda all’inesorabile stretta di leggi e divieti che spianò la strada all’olocausto, emergono con nitore due pulsioni contrapposte: l’amore per lo sport, per il calcio, e lo sconcerto per la feroce stupidità umana.





L’inesorabile palleggio tra il campo da calcio e il campo di sterminio riverbera nel progetto sonoro del reading che, congiuntamente al testo, reinventa ambienti e vibrazioni per restituire una storia che un silenzio di settant’anni non è riuscito a cancellare