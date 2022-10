Ley lines - live art performance

Ley Lines - giovedì 17 novembre -

c/o Progetto Arte-elm,

Via Fusetti 14, Milano.



- Apertura galleria ore 19

- Inizio performance ore 20



La performance verrà trasmessa in diretta streaming IG: @laura_palestrini_gallery



Ley Lines è un connubio tra le arti: pittura, poesia, musica e danza unite da forze mistiche. È un insieme di artisti, con storie e percorsi diversi, uniti da una profonda amicizia con la pittrice. I quadri di Laura Palestrini saranno interpretati, rivisitati, raccontati da altri artisti in una performance live, trasformandosi così nell’energia che costituisce i punti di forza che creano le Ley Lines. Il filo conduttore della performance saranno i quadri: ogni artista sceglierà un quadro e lo interpreterà, chi scrivendo una canzone, chi solo in musica, chi danzando o recitando una poesia, ognuno “usando” la propria arte.



www.laurapalestrini.it



Biografia Laura Palestrini:

Laura Palestrini inizia a lavorare come decoratrice e restauratrice nel 1987 a Milano, fondando insieme a Stella Filippone e Luciana Monti lo Studio Mimesis. Con loro collabora fino al 1997, partecipando a diverse edizioni della mostra “Arte a Cielo Aperto” in Via Bagutta a Milano, e insegnando pittura, trompe l’oeil e decorazione nei corsi tenuti dalla Regione Lombardia, per l’avviamento professionale e la creazione di nuove attività imprenditoriali femminili in ambito artistico.

Dal ’97 ad oggi, la sua opera si concentra e sviluppa prevalentemente nello studio di forme astratte e quadri materici, realizzati con colori acrilici, smalti, chine, cristalli e sabbia. La sua pittura passa attraverso la fotografia e la danza, dallo studio dei corpi di Mapplethorpe alle coreografie di Pina Baush, nel tentativo continuo di fermare emozioni e sentimenti sulla tela, di cogliere quel frammento di spazio e luce, di energia e dolore che è in tutte le arti, in tutti i corpi e in tutti gli sguardi, ma che solo sulla tela può fermarsi, trasformarsi in colore e prendere vita.



Mostre:

- FUORISALONE 2016, Studio Mimesis, Milano 2016

- SINERGIE,

Studio Fotografico Alberto Mori, Milano 2013

- SINTERESI,

Casa Internationale Delle Donne, Roma 2013

- LO SPAZIO OCCUPATO,

Via Vigevano, Milano 2013

- DISSONANZE CROMATICHE,

Spazio Stendhal 36, Milano 2012

- DISCORSI IN ANTICIPO,

Via Dei Fontanili, Milano 2011

- SUICIDE ART Live Performance,

Spazio Aurora, Rozzano 2011

- TRA REALTÀ E FINZIONE,

La Casa 139, Milano 2010



Testo critico:

Viscerale nel comunicare ed eccezionalmente poliedrica negli stili, Laura Palestrini si affida al suo istinto per realizzare sorprendenti opere di un arte sempre in movimento che grazie al suo gusto e talento guida magistralmente l’occhio per arrivare a colpire il cuore. In ogni singola opera la sua impronta personale regala freschezza. Opere frutto di una particolare contrapposizione che d’intanto stuzzica e altre volte accarezza i sentimenti: intrigante e sensuale come un’amante segreta riesce sempre a sorprendere, mantenendo allo stesso tempo una sensibile fragilità dal tatto di bambina. Ogni sua opera lascia nella mente più di quanto lo sguardo sia riuscito a catturare. Un mix tra colori kandinskyiani, coinvolgimenti Rothko, allegria/spontaneità beat art e geometrie dal futurismo; il tutto legato da un artista continuamente alla ricerca di evoluzioni visive sempre in grado di regalare risultati tanto fantastici quanto personali. ?Ora siete avvisati, comprare un suo quadro è comprare una parte della sua vita: unico, irripetibile e senza valore. Bando alle parole e lasciatevi catturare, abbandonare, e perché no ipnotizzare, dall’ intimissimo tocco di Laura Palestrini.

Albert Red



___________________________

