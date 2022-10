I Maneskin annunciano un nuovo concerto a Milano

I Maneskin hanno aggiunto 2 nuove date al tour mondiale a breve in partenza, una loro "prima volta" negli stadi: il 24 luglio 2023 a San Siro e qualche giorno prima a Roma, il 20 luglio, all'Olimpico. Il gruppo romano, in questo momento tra i più noti al mondo, è stato intervistato a Che tempo che fa di Fabio Fazio domenica sera. Nel presentare le prossime esibizioni, che toccheranno le principali città europee e nordamericane, visti i tantissimi sold-out, sono stati organizzati due nuovi concerti. "Ci esibiremo prima nello stadio della Roma e poi in quello dell'Inter", hanno detto tra gli applausi.

Non si sono mai esibiti negli stadi italiani. Nel corso della chiacchierata con il conduttore, inoltre, hanno parlato delle esperienze con i grandi della musica, da Mick Jagger a Chris Martin, raccontando diversi aneddoti. Dal 31 ottobre, a Seattle, al Paramount Theater, l'esordio delle (per ora) 50 date.

Il tour in tutto il mondo

Il tour è prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Da Seattle i Maneskin suoneranno in 16 città degli Stati Uniti - tra cui New York, San Francisco, Las Vegas, Washington - e Canada, prima di intraprendere il tour europeo riprogrammato per il 2023 e al quale si aggiungono nuove date. A seguito della grande richiesta, i Maneskin hanno ampliato gli show europei includendo location iconiche come la O2 Arena di Londra, la Accor Arena di Parigi e la Mercedes Benz Arena di Berlino, e aggiungendo nuove date in Italia, Spagna, Danimarca, Austria, Lettonia ed Estonia.

Dopo il tour in Nord America, i Maneskin daranno il via al loro Tour Europeo in Italia. Qui le date aggiornate.