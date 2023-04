Il comico russo anti-Putin Maxim Galkin per la prima volta in Italia: sarà all'Arcimboldi

Per la prima volta in Italia, il comico russo Maxim Galkin si esibirà a Milano al Teatro Arcimboldi il 23 aprile 2023. 46 anni, famosissimo comico, presentatore televisivo e cantante, Galkin ha lasciato la Russia nel mese di marzo del 2022, in seguito all'invasione su larga scala dell'Ucraina, contro cui si è più volte espresso, venendo successivamente classificato come "agente straniero" dal governo russo (un'etichetta che appare in grande evidenza, come una medaglia, sul suo sito personale).

È piuttosto famosa la sua esibizione insieme a Volodymyr Zelensky (futuro presidente dell'Ucraina, all'epoca suo collega attore comico) al capodanno 2013 del canale televisivo russo Russia-1 Channel. Nel 2022 Galkin ha fortemente criticato le autorità russe per i crimini di guerra commessi in Ucraina, come la distruzione di Mariupol e le atrocità scoperte a Bucha e Irpin. Vive in Isralee con la sua famiglia.

Lo show comprende parodie di personaggi famosi, aneddoti, canzoni, monologhi e considerazioni sulla politica mondiale, in un flusso libero di pensieri. Lo spettacolo sarà in lingua russa (senza sovratitoli).

L'appuntamento è domenica 23 aprile 2023, alle ore 21. I prezzi vanno da 54 a 139 euro (più prevendita) e i biglietti si possono acquistare online su TicketOne e alla biglietteria virtuale del Teatro Arcimboldi.