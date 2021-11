Il mercatino di Natale che aiuta i bambini

Da sabato 11 a martedì 14 dicembre torna l’appuntamento con i regali solidali: allo Spazio Orso prende vita il Christmas Market di "Sos Bambini".

Un aiuto concreto per i bambini che hanno bisogno

L’associazione milanese, da quasi vent’anni attiva con progetti di aiuto alle famiglie con bambini, rinnova l’appuntamento con lo shopping solidale volto, come di consueto, alla raccolta fondi per le iniziative 2022. Dopo due anni di parziale limitazione all’organizzazione di piccoli eventi di solidarietà, dovuta al contesto sanitario, Sos Bambini riprende dall’occasione più gioiosa di incontro con i suoi volontari e la community che da sempre la segue: il “mercatino di Natale”.

Tra giocattoli e artigianato

Non mancheranno i giocattoli didattici a prezzi super convenienti né le creazioni di artigianato delle partner dell’associazione, l’opportunità di confezionare cesti di golosità e beauty direttamente allo Spazio Orso, da sempre la location più accogliente di Brera in via dell’Orso 16. Senza dimenticare i panettoni e i pandori, anch’essi realizzati al 100% da una filiera di solidarietà. Il target del Christmas Market di Sos Bambini 2021 è rappresentato da famiglie con bambini in età scolare e appassionati di regali solidali per fare del Natale l’occasione di aiutare un’associazione il cui motto è da sempre.

La raccolta fondi di quest’anno è destinata al progetto “Spazi bimbi” volto all’integrazione scolastica di bambini di 4-5 anni.

Norme di sicurezza

L’organizzazione osserva le norme sanitarie di controllo e di comportamento relative al Covid-19 come stabilite dalla Legge, dalle direttive regionali e dalle ordinanze del Ministero della Salute.

L’ingresso è consentito con Green Pass.