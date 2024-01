XV edizione premio internazionale stagione 2023/2024 "Il teatro nudo"

Il secondo appuntamento con il Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro per la stagione 2023/2024 va in scena il 10 e 11 gennaio e presenta al pubblico uno spettacolo proveniente dalla Danimarca.

Si intitola Skattegraveren che significa “cercatore di tesori” ed è un’opera-documentario firmata da Mauro Patricelli, compositore e pianista di Ortona (Chieti) che ha scelto Copenaghen come città d’adozione e di ispirazione.

Skattegraveren è un racconto musicale biografico sul pionere dell’etnografia danese Evald Tang Kristensen ( 1843-1929). Scrittore, insegnante, studioso del folklore, a oggi uno dei più grandi collezionisti al mondo di tradizioni orali e memorie popolari.

“Il cercatore di tesori” è il soprannome che si guadagnò dopo la morte, a consacrazione di una vita dedicata alla ricerca di ricordi e tradizioni raccolti ascoltando i racconti dei contadini della brughiera dello Jutland .

Canti e danze, giochi e indovinelli per bambini, fiabe, proverbi, credenze, superstizioni, leggende e aneddoti locali. Un grande patrimonio risalente alla seconda metà del XIX secolo, messo insieme in cinquant’anni di lavoro attraverso numerose interviste, realizzate spostandosi a piedi di villaggio in villaggio e di casa in casa.

L’opera-documentario è interpretata da cinque musicisti-performer presenti sul palcoscenico con strumenti musicali ma anche con oggetti del quotidiano, macchine da scrivere, vanghe e sassi.

Lo spettacolo è diviso in tre momenti che corrispondono alle tre fasi del lavoro dello studioso danese: Raccolta di parole (1867); Raccolte di immagini (1895); Raccolta di suoni (1907).

“Ascoltate attentamente cosa racconta questo vecchio. Queste sono le cose che ha raccontato a me e adesso le racconta a voi”. Evald Tang Kristensen, 1871



L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria