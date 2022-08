Mimo offrirà al pubblico la possibilità di guidare nell'autodromo di Monza

La terza edizione di Mimo si svolgerà dal 15 al 18 giugno 2023 tra Milano e l'Autodromo nazionale Monza, con un format rinnovato e coinvolgente che verrà svelato nelle prossime settimane.

In un contesto in cui il rinnovamento del parco auto diventa uno dei primi obiettivi del sistema automotive - informa un comunicato - Mimo 2023 propone un evento gratuito per il pubblico a trazione dinamica, che ospiterà la più grande area test drive mai realizzata all'interno di Autodromo Nazionale Monza, con chilometri di percorsi adatti alle due e quattro ruote di ogni segmento in cui provare e confrontare in tutta sicurezza tutti i nuovi modelli di auto e moto proposti dai costruttori.

Nel centro di Milano saranno confermati l'esposizione degli ultimi modelli dei brand, le sfilate di auto green, classiche di pregio, supercar e hypercar, regine del motorsport, i convegni e gli approfondimenti con addetti ai lavori e media.