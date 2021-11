Le opere di Banksy restano a Milano, ma cambiano luogo. La nuova mostra da non perdere

Le opere di Banksy cambiano luogo, ma non città. Dopo l'esposizione al Teatro Nuovo di Milano, i murales del misterioso artista di Bristol arrivano in Stazione Centrale, presso la Galleria dei Mosaici, dal 3 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022.

La nuova tappa di Milano

Dopo il successo dell’esposizione al Teatro Nuovo di Milano che ha fatto seguito alle edizioni di Parigi, Barcellona, Praga, Bruxelles e Dubai, l’arte di Banksy fa tappa a Milano Centrale, una delle più belle stazioni al mondo, la “porta” per eccellenza della città meneghina che ogni giorno accoglie visitatori e viaggiatori offrendo sempre nuove esperienze.

La mostra immersiva presenta più di 30 nuove opere mai esposte prima, tra cui “Ozone Angel”, “Steve Jobs” “Napoleon” e “Waiting In Vain”, che vanno ad aggiungersi a lavori e murales realizzati da giovani artisti anonimi di tutta Europa. Il percorso presenta oltre 130 opere che raccontano il mondo del misterioso artista britannico, famoso per affrontare con ironia temi politici e di denuncia sociale. Vicino ai più iconici capolavori “Flower Thrower” e “Girl with Balloon” che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, trova spazio anche una speciale sezione video che ripercorre la storia e il messaggio sociale dei murales realizzati da Banksy in strade, muri e ponti di tutto il mondo.

Molto più di un'opera

Le opere esposte, eccentriche e incisive, danno modo allo spettatore di riflettere sul sistema e sulla società in cui viviamo; sono un simbolo di lotta e di protesta in un mondo in cui spesso gli interessi economici prevalgono su quello che dovrebbe essere il bene delle collettività. L’obiettivo di Banksy è quello di far emergere attraverso la sua arte i problemi che affliggono la società contemporanea e di sensibilizzare il pubblico sui temi del consumismo, della guerra e del potere attraverso l’utilizzo di immagini metaforiche, divertenti, provocatorie e di immediato impatto visivo.

La mostra monografica “The World of Banksy – The Immersive Experience” a Milano Centrale è un’esperienza senza precedenti. La stazione è uno dei luoghi che più rappresenta la street art e il linguaggio universale di Banksy, in grado di arrivare al cuore, ai pensieri e all'anima di tutte le persone nel mondo.

Biglietti

I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale della mostra theworldofbanksy.it.

All’ingresso sarà necessario esibire il Green Pass. Il flusso di visitatori sarà contingentato secondo le misure anti Covid19.

Aperture straordinarie

Le aperture straordinarie avverranno nelle seguenti date: lunedì 6 Dicembre, lunedì 20 Dicembre e lunedì 27 Dicembre 2021, oltre a lunedì 3 Gennaio 2022.

Chiusure straordinarie: venerdì 24 Dicembre, sabato 25 Dicembre e venerdì 31 Dicembre 2021.

