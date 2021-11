A Milano una mostra esclusiva per gli 80 anni di Wonder Woman

Dal 17 novembre al 20 marzo 2022, a Palazzo Morando arriva la mostra dedicata a Wonder Woman. L'esibizione celebra i festeggiamenti per gli 80 anni della grande eroina, accompagnati dalla campagna internazionale #believeinwonder.

Un'eroina che lotta per l'uguaglianza

Ideata per l'editoria nel 1941 dallo psicologo americano William Moulton Marston, Wonder Woman è diventata negli anni Settanta l'omonima serie televisiva statunitense, con protagonista Lynda Carter, per conquistare infine il grande schermo con i film Wonder Woman (2017) e Wonder Woman 1984 (2020).

La mostra

La mostra è ricca di tavole e fumetti originali provenienti dall'archivio DC a Burbank, California, e da collezionisti. Il pubblico potrà inoltre ammirare i costumi originali di scena dei film e i più iconici oggetti usati usati sul set tra cui scudi, spade, archi e frecce.

Il percorso inizia dalla prima copertina di Sensation Comics #1 del 1942, che inaugura la prima serie di fumetti dedicati a Wonder Woman. I visitatori vengono poi introdotti alla cosiddetta "Golden Age" di Wonder Woman, ovvero il periodo epico del fumetto negli Stati Uniti (1941-1955), attraverso alcune tra le copertine più iconiche e un video racconto.

L'esibizione si conclude con un'escursione nei mondi della televisione e del cinema: dalla serie Tv con Lynda Carter fino ai recenti film con Gal Gadot.

Le animazioni

I visitatori potranno inoltre scoprire diversi materiali multimediali come video proiezioni e animazioni di materiali di repertorio, spezzoni dei film e dei telefilm di Warner Bros. Pictures per raccontare al pubblico dei fan un universo magico, quello di Wonder Woman.