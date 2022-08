Riapre il museo Diocesano con la formula "aperitivo al Chiostro Bistrot"

Il museo Diocesano di Milano riapre sabato 20 agosto. La struttura, che ha chiuso lo scorso 8 agosto per la pausa estiva, 'ritorna' al pubblico con la mostra 'Eliott Erwitt'.

Si tratta di un'esposizione di 100' fotografie che sarà visibile solo in orario serale dalle 18 alle 20 con la formula "aperitivo al Chiostro Bistrot + mostra fotografica" a 10 euro. Allo stesso tempo da sabato 20 riaprirà anche il Chiostro dalle 12 alle 22.

L'esposizione, che è in programma fino al 16 ottobre, è composta da cento scatti, del fotografo americano, da quelli più conosciuti in bianco e nero a quelli a colori che Erwitt aveva deciso di utilizzare per i suoi lavori editoriali, istituzionali e pubblicitari, dalla politica al sociale, dall'architettura al cinema e alla moda.