Niccolò Misrachi - Periferie della mente

‘Periferie della mente’ è la prima mostra personale del giovane artista Niccolò Misrachi, organizzata dall’associazione d’arte Young Art Hunters in collaborazione con l’Associazione Comitato per il Parco Ticinello.



La mostra, composta da dieci opere pittoriche inedite, diventa un momento di riflessione per gli spettatori, una serie di domande relative all’esistenza e alle sue potenzialità.

L’artista offre una visione terapeutica, di ricca comprensione verso lo sfuggente concetto di impermanenza, osservato dal punto di vista della città che deve essere sempre rinnovata come in un ciclo, dando valore alle parti decadenti per donarle nuova vita. Attraverso le parti dismesse che ricoprono le opere come allegoria di uno spazio mentale, percepiamo una somiglianza tra la psiche e la struttura di una città.

Milano e la sua periferia giocano un ruolo cruciale. L’artista, sul piano dei materiali e dei colori, si è largamente ispirato ad una città estremamente dualistica. La ruvidità dell'asfalto e la solennità degli alti edifici entrano in contrasto con il calore dei suoi parchi e la libertà delle campagne che la circondano.





Lun-Ven 15/19 • Sab-Dom 11/19