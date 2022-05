Questa è una mostra e una passeggiata.

Cristiana è una pittrice dalle grandi tele ma la pittura, come quasi tutto nella nostra vita da un po? di tempo ha modificato le sue dimensioni. Le sue dimensioni ma non la forza e la bellezza. I grandi viaggi sono diventati piccoli viaggi nel quotidiano, nel quartiere, nelle case. Ma gli occhi di chi osserva sono sempre gli stessi. Cristiana gira e prende appunti, spunti che potrebbero trasformarsi poi in altri progetti, attimi che invece rimarranno ritratti così. Ci sono pavimenti, piedi, fiori, molti cani, scene da bar, intimità casalinghe, androni nascosti.



Cristiana ha anche cambiato tratto, tecnica per questi nuovi soggetti. Si impara e si sperimenta anche molto nelle restrizioni. Si trovano nuovi occhi, nuove mani, nuovi soggetti, nuove attrazioni, nuove relazioni.



Siete pronti a fare questo giro?



TI INVITIAMO

giovedì 12 maggio ore 18:30

?Ogni giorno Flâneur? con Cristiana Depedrini



INGRESSO GRATUITO



Ciasmo. store + showroom

via orti ang. via commenda

20122 Milano



eMail: store@ciasmo.it



Whatsapp: +39 02 5518.5548