Passioni di donna

Il mezzosoprano Alessandra Angela Notarnicola in duo con la pianista Agnès Ruhaut, ci accompagna in un viaggio musicale e narrativo tra le sfumature del sentimento e gli impeti del cuore femminile che emergono da una particolarissima scelta di arie tratte dal repertorio lirico, con le note delle opere di Bizet, Saint-Saens, Donizetti, Mascagni, Massenet, Gounod, Cilea, Verdi da cui emerge una particolare chiave di lettura della sensibilità e della forza travolgente dell'animo femminile. Sabato 22 ottobre 2022 al teatro "La Creta" di Milano, via dell'allodola, 5. Ingresso libero. Si può prenotare scrivendo una mail a concertocreta@gmail.com