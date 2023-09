Plant swap a Calvairate - green week edition

Domenica 1 ottobre, dalle 3pm alle 6pm



L'Associazione Culturale "Loggia di Calvairate" torna a verdeggiare davanti alla biblioteca di Calva, uno dei nostri posti preferiti in quartiere, per l'abituale scambio di piante, talee, semi e consigli per l'uso.



L'evento più cosmogonico di tutta la Milano Green Week.



Un'occasione per germinare, sbocciare e radicare, senza annoiarci con il solito antropocentrismo.

Vi aspettiamo, con le mani nella terra e i cuori in fiore.



Come sempre no aloe, si perditempo.