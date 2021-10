Prima della Scala 2021, si aprono le vendite del Macbeth

A Milano è già alta l’attesa per Macbeth di Giuseppe Verdi con cui il Teatro alla Scala aprirà la Stagione d’Opera 2021/2022. Un Sant’Ambrogio che assume un particolare significato simbolico dopo i mesi della pandemia, dei teatri chiusi o aperti con pubblico ridotto, degli spettacoli cancellati. Con questo Macbeth il Direttore Musicale Riccardo Chailly completa il percorso interpretativo dedicato alla “trilogia giovanile” di Giuseppe Verdi dopo Giovanna d’Arco e Attila. Macbeth va in scena con la regia di Davide Livermore, al suo quarto spettacolo inaugurale con la squadra creativa composta dagli scenografi di Giò Forma e dal costumista Gianluca Falaschi, e con un grande cast.

Il cast

Nel ruolo del titolo torna per la terza volta al 7 dicembre Luca Salsi, mentre Lady Macbeth è Anna Netrebko, che conferma il suo rapporto privilegiato con il nostro Teatro arrivando alla quinta Inaugurazione (e avvicinandosi così al record di sei 7 dicembre condiviso da Maria Callas e Mirella Freni) poco dopo l’uscita per Deutsche Grammophone del disco di arie con l’Orchestra scaligera diretta da Riccardo Chailly. Macduff è Francesco Meli e Banco Ildar Abdrazakov, artisti amati nel mondo e legatissimi alla Scala, mentre Iván Ayón Rivas canta la parte fondamentale di Malcolm, Chiara Isotton è la Dama e Andrea Pellegrini il Medico. Macbeth è un appuntamento fondamentale per il Coro con la nuova guida di Alberto Malazzi.

Il 7 dicembre segna un tradizionale momento di collaborazione e vicinanza tra il Teatro e le istituzioni cittadine e nazionali, che quest’anno sarà ancora più sentito. Con il Comune di Milano giunge al decimo anno il progetto Prima Diffusa, che con il sostegno di Edison crea un autentico festival intorno all’inaugurazione della Stagione. Un programma reso possibile dall’intesa con la Rai, che con le telecamere di Rai Cultura trasmette la Prima in diretta televisiva in Italia e a livello globale, oltre che in diretta radiofonica.

La nuova normativa

Ora la nuova normativa che consente di accogliere il pubblico a capienza piena permette alla Scala di definire le date di inizio della vendita dei biglietti per Macbeth, sia per la Prima sia per le repliche (il 10, 13, 16, 19, 22 e 29 dicembre).

La vendita dei biglietti per le repliche dell’opera Macbeth avrà inizio giovedì 21 ottobre alle ore 10.

La vendita dei biglietti per la Serata inaugurale del 7 dicembre avrà inizio mercoledì 27 ottobre alle ore 10.

La vendita dei biglietti per l’anteprima Under30 del 4 dicembre avrà inizio giovedì 11 novembre 2021 alle ore 10.

Informazioni e acquisto biglietti: www.teatroallascala.org.