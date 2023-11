Torna Re Panettone: l'evento (gratis) dedicato al dolce natalizio di Milano

Il Natale si avvicina. E a Milano è evidente anche perché in agenda cominciano ad arrivare tutti gli eventi che celebrano la tradizione: come Re Panettone arrivato alle sua 16esima edizione. L'appuntamento sarà al Parco Esposizioni Novegro, via Novegro, Segrate, sabato 2 dicembre (dalle 10 alla 20) e domenica 3 (dalle 10 alle 19). All'evento si potrà entrare gratuitamente e sarà possibile riservare il biglietto online (qui). Si paga solo se si vuole far parte della giuria popolare (6 euro).

Ideato e organizzato da Stanislao Porzio, Re Panettone ha celebrato la sua prima edizione a Milano nel 2008 Da allora ogni anno continua ad aver luogo alla fine di novembre nel capoluogo lombardo, ma annovera anche edizioni in altre città, per diffondere ovunque la cultura del panettone. Fulcro della manifestazione è l’esposizione di panettoni artigianali d'eccellenza, per promuovere la qualità.

Ogni edizione aggiunge ulteriori contenuti al nucleo originario, per rendere l'evento più interessante. Re Panettone si distingue da altre manifestazioni, perché chiede ai pasticcieri partecipanti di conformarsi alla filosofia della naturalità, sottoscrivendo una dichiarazione che li impegna ad usare solo ingredienti naturali e a evitare accuratamente gli additivi e i semilavorati. Freschezza, genuinità e originalità sono le caratteristiche dei veri prodotti di qualità.