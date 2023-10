Visita guidata al cimitero Monumentale di Milano

Vi aspettiamo per una suggestiva visita guidata al grande complesso del Cimitero Monumentale di Milano, oltre 250.000 metri quadri di storia raccontata dalle tombe dei più importanti milanesi.



Visiteremo il Famedio, dove riposa Alessandro Manzoni, cammineremo lungo il viale principale ascoltando le vicende delle famiglie meneghine che si sono dipanate negli ultimi due secoli di storia italiana e non solo.



Entreremo infine nel Tempio Crematorio, il primo in Italia voluto dal mecenate Keller e termineremo il percorso nel Riparto Ebraico.





https://postiepasti.com/event/visita-guidata-cimitero-monumentale-di-milano/