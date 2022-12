Seven Artists On Focus vuole essere un nuovo format espositivo. Una mostra “multipersonale”, durante la quale, per tutto l’arco della sua durata, saranno presentati i singoli artisti, con un’intervista che si potrà seguire dal vivo oppure online.

Collegandosi tramite QR Code o direttamente dal sito della galleria, sarà possibile accedere al calendario e prenotarsi per uno o più eventi.

Di volta in volta, attraverso le opere presenti e al dialogo con gli artisti o i curatori dei rispettivi archivi storici, si approfondiranno i temi e i valori di questi 7 grandi artisti:

Salvador Aulestia (Barcellona 1915 - Milano 1994) | Uno dei grandi maestri del XX secolo espone ben quattro capolavori, tre dei quali rarissimi, in quanto si tratta degli ultimi dipinti realizzati, mentre l’altra è un inno per il “risveglio” dell’umanità.

Carlo Ramous (Milano 1926 - 2003) | Si potranno ammirare tre opere eccezionali. Tra le altre un incredibile bronzo del 1964 e la scultura in ferro “gesto per la libertà” che è il modello originale dell’opera monumentale di piazza Conciliazione a Milano.

Corrado Ferrante (Milano 1944) | Fa parte di quegli autori che Almach Art ama “riscoprire” e promuovere e visto il successo della personale appena conclusasi, non poteva mancare anche a fianco degli altri maestri.

Lucio Perna (Palmi 1946) | Con le opere “Il proposito di Leonardo” e “Due soli” prosegue il suo percorso verso una tridimensionalità sempre più essenziale, nella quale il togliere permette di esaltare le forme e le ombre che tra di esse si creano.

Kyoji Nagatani (Tokyo 1950) | Continua la collaborazione con il grande scultore, che direttamente dalla nostra galleria consociata in Tokyo, parteciperà in collegamento virtuale, e con tre splendidi bronzi esposti nelle nostre sale.



Gallery



Anna Pennati (Milano 1961) | Artista cardine delle nostre proposte, esporrà per la prima volta in galleria un’opera di importanti dimensioni della serie dedicata alle "Sublimazioni" che, con l’utilizzo di pigmenti a “interferenza”, crea magici cambi di colore in base al punto di osservazione.