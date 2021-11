"Note in bianco e nero" con Corrado Tedeschi

Da mercoledì 1 a domenica 12 dicembre al Franco Parenti va in scena Note in bianco e nero.

a orrado Tedeschi dà voce e corpo al personaggio immaginato da Massimo Gagliani per raccontare l’incontro tra il grandissimo pianista Bill Evans e il geniale Miles Davis.

La trama

Il protagonista, un fotografo appassionato di musica, si trova quasi per caso nel 1959 negli studi della Columbia records, mentre Davis e Evans, stanno registrato l’album Kind of blue, che rivoluzionerà il modo di intendere il jazz.

Il fotografo-Tedeschi, in uno spazio scenico che rimanda alla camera oscura in cui immagini in bianco e nero prendono forma, ripercorre quegli anni fondamentali e il rapporto tra i due musicisti. La passione, l’intesa, ma anche le reciproche difficoltà.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.