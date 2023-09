"Storie di Donne Samurai", come ottenere i biglietti scontati della mostra

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dal 27 maggio al 26 novembre a Milano arriva la mostra Storie di donne samurai.

Scopri subito come ottenere i biglietti scontati.

La mostra

Ispirata all’ultimo e omonimo libro di Benjamin Lacombe con i testi di Sébastien Perez, edito in Italia da L’ippocampo Edizioni la cui uscita è prevista per maggio, “Storie di donne samurai” trasporterà i visitatori nell’antica Kyoto tra battaglie, frecce e demoni.

Grazie a un percorso multisensoriale, si scoprirà che il codice dei nobili samurai apparteneva anche a formidabili guerriere.

Donne pronte a ogni sacrificio, condottiere implacabili decise a esercitare il proprio potere con l’orgoglio e con le armi per cambiare il loro destino.

Queste e altre donne valorose hanno avuto esperienze significative nella storia e nella cultura, dal passato antico fino ad oggi, senza mai essere abbastanza riconosciute o menzionate nel corso del tempo. Ora è il momento di scoprire e valorizzare queste conoscenze sepolte.

Per incontrarle basterà visitare la mostra, sviluppata in uno spazio di 1100 mq dominato da un tempio giapponese con giardino zen e stanze sensoriali, dove la tradizione incontra l’innovazione tecnologica: tante animazioni, audio ed essenze e dove non mancheranno impattanti scenografie e video.

Informazioni

Storie di donne samurai è aperta dal 27 maggio al 26 novembre 2023. La mostra è aperta tutti i giorni secondo i seguenti orari:

Apertura: dal lunedì al venerdì e la domenica 11-20:30. Ultimo ingresso e chiusura biglietteria: 20.

Sabato 10:30-22. Ultimo ingresso e chiusura biglietteria: 21:15.

La mostra si terrà presso lo spazio espositivo di TENOHA Milano, primo concept store giapponese d’Europa, situato tra i Navigli e la Darsena, nel cuore della città. La durata della visita è di circa 40 minuti.

Condizioni

Ingressi contingentati e scaglionati.

Per la visita alla mostra non occorre alcuna prenotazione, basta recarsi presso il negozio per convalidare il biglietto.

Il biglietto è valido per un singolo ingresso alla mostra fino alla data di chiusura.

Hanno diritto all’accesso gratuito i bambini sotto i 6 anni, le guide turistiche italiane munite di tesserino di abilitazione e 1 accompagnatore per persone con disabilità che presentino necessità e regolare documentazione.