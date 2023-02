'Memoria e oblio: le foibe', lo spettacolo teatrale in Regione

Venerdì 10 febbraio è la giornata dedicata al ricordo dedicato delle vittime delle foibe e all'esodo giuliano dalmata. La legge 92 del 2004, istitutiva della ricorrenza, favorisce la realizzazione di studi e l'organizzazione di convegni, incontri e dibattiti per conservare la memoria di quelle drammatiche vicende. Regione Lombardia celebra il 'Giorno del Ricordo' con l'evento 'Memoria e oblio: le foibe', in programma venerdì 10 febbraio alle 19.30 all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

Lo spettacolo per il Giorno del Ricordo

Lo spettacolo teatrale è tratto dal romanzo 'Bora: Istria, il vento dell'esilio' di Anna Maria Mori e Nelida Milani, adattamento teatrale di Cristina Sarti, con Cristina Sarti e Daniela Bertini. Consulenza storica: Lionella Pausin Acquavita (giornalista Radio Capodistria RTV Slovenija). La regia è di Cristina Sarti.

Racconta il dramma delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata del secondo dopoguerra attraverso lo sguardo di due donne che lo hanno vissuto in prima persona, Anna Maria Mori che lasciò Pola per l'Italia insieme a tutta la sua famiglia e Nelida Milani che scelse di restare in Istria. I racconti, le cronache, le immagini dell'esilio e dell'intolleranza si intrecciano in un viaggio dentro e fuori di sé in cui emerge l'indelebile trauma dello sradicamento che ha cambiato la fisionomia di un territorio e stravolto la vita di molti esuli e dei pochi che scelsero di rimanere. Due donne, che hanno vissuto sulla loro pelle le drammatiche e tormentate tensioni del confine orientale, ripercorrono e rivivono le circostanze e la vicenda che le ha portate a imboccare due strade diverse.