Venerdì Piacentini, record di presenze e molta attesa per il gran finale

Durante tutti i Venerdì Piacentini, decine di migliaia di milanesi hanno assistito a concerti, hanno ballato sotto le stelle, sono rimasti sbalorditi davanti ad incredibili performance, hanno fatto il tifo per atleti, pattinatori, pugili e wrestler, hanno ammirato artisti di strada che hanno riempito le strade di energia e creatività. Nel centro storico di Piacenza tanti turisti hanno riso, ballato e fatto esperienze uniche che hanno regalato momenti di pura gioia. La serata conclusiva del festival, venerdì 21 luglio, sarà l'apoteosi di tutto ciò che è stato realizzato in questi giorni magici.

Si sa che i milanesi amano Piacenza, le sue valli e le colline, rifugio per il weekend e meta di serate spensierate, e i Venerdì Piacentini sembrano celebrare questo legame tra terre vicine e luoghi di interscambio. Il brand “Venerdì Piacentini” a Milano rappresenta la vigilia delle vacanze, un assaggio d’estate e una fuga dallo stress del lavoro.

Con un numero di partecipanti che sfiora le 300.000 presenze in soli cinque weekend, il Festival Venerdì Piacentini si è affermato come uno dei festival più grandi e coinvolgenti in tutta l'Emilia. La sua programmazione eclettica, l'atmosfera vivace e l'ampia varietà di attività culturali e artistiche lo rendono un evento imperdibile per tutti coloro che amano la musica e desiderano immergersi nell'atmosfera unica di Piacenza.

Nella serata conclusiva del festival i visitatori potranno godere di un ricco programma di spettacoli e intrattenimento che abbracceranno diverse forme di espressione artistica. Ci saranno straordinarie esibizioni di acrobati, giocolieri, artisti di strada, musicisti e molto altro ancora! Sarà una serata ricca di sorprese, con un programma che lascia senza fiato (come potrete leggere in fondo all’articolo).

Nell’edizione 2023 del festival, oltre 200 eventi hanno trasformato in pura magia il centro storico di Piacenza. Durante il Festival Venerdì Piacentini, la città di Piacenza si trasforma in un luogo vibrante e affascinante. Uno degli aspetti chiave che ha contribuito al successo di questo festival è la sua programmazione eclettica, curata da oltre 12 anni da Nicola Bellotti, fondatore dell’agenzia di comunicazione Blacklemon, insieme a Susanna Pasquali che cura gli aspetti logistici ed organizzativi della kermesse.

Ogni settimana le strade si riempiono di musica, risate, colori, creando un'atmosfera unica che si respira solo in occasione di questo evento. I bar e i ristoranti locali si animano di visitatori entusiasti, mentre i mercatini artistici offrono prodotti unici e artigianali. È un'opportunità per i commercianti locali di fare affari e per i visitatori di immergersi nell'atmosfera unica della cultura piacentina. Il Festival Venerdì Piacentini non è solo una celebrazione di musica e divertimento, ma ha anche un impatto significativo sull'economia locale, con un indotto stimato intorno ai 7 milioni di euro. I visitatori che affollano la città durante l'evento contribuiscono alla crescita del settore commerciale, aumentando le entrate per i ristoranti, i bar, i take away, gli artigiani e i negozi locali. Inoltre, il festival promuove e sostiene l'arte e la cultura locale, offrendo una piattaforma per artisti emergenti e rafforzando l'identità culturale di Piacenza.

IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 21 LUGLIO IN CENTRO A PIACENZA

THE ABBEY ROAD | TRIBUTO AI BEATLES

Lo spettacolo di chiusura dei Venerdì Piacentini celebra i Beatles, il gruppo rock inglese, originario di Liverpool, considerato come il principale e più importante esponente della musica degli anni Sessanta, con abiti e strumenti musicali d’epoca.

Ore 22:30 | Piazza Cavalli

LED SHOW

Per il gran finale dei Venerdì Piacentini, una serie di spettacolari performance luminose. Uno show di luci e tecnologia, con danze e musica, uno spettacolo inedito, moderno e ipnotico, adatto a qualsiasi tipo di pubblico.

Ore 22:00 | Piazza Cavalli

CANI DELLA BISCIA | CONCERTO EVENTO

Per il live che chiude la dodicesima edizione dei Venerdì Piacentini in piazza Duomo, i Cani della Biscia - storica band piacentina - hanno preparato uno show inedito, con una scaletta speciale, tutta da scoprire.

Ore 22:00 | Piazza Duomo

FESTA SULL’ISOLA AI GIARDINI DI VIA SANTA FRANCA

Un block party alla piacentina nel Giardino della Libertà, in via Santa Franca. Yoga a piedi nudi nel parco, con accompagnamento musicale dal vivo, group cycling con il team del Church Event, carne alla griglia e street food con i prodotti di Piacenza, mostre, performance e giochi per i bambini.

Ore 19:00 | Giardino della Libertà, via Santa Franca

PAUL ZELLER | DJ SET

Raffinato, elegante, sempre coinvolgente. Paul Zeller, uno dei DJ che vanta il maggior numero di presenze sui Venerdì Piacentini, grazie ad uno stile riconoscibile e sofisticato, allieterà la serata sul Corso, area Lobo.

Dalle 19:00 | Corso Vittorio Emanuele II (feat. Lobo Café)

QUATTRO AMICI AL BAR | LIVE

Quattro amici al Bar, a volte basta questo per stare bene. Se poi ci suonano i pezzi dei grandi autori italiani (Dalla, Battisti, De Andrè, Nomadi e molti altri) allora stiamo in una botte di ferro. Pronti a cantarle tutte.

Ore 22:00 | Via San Siro (feat. Dubliners | Antonietta)

DA CAPTAIN TRIPS | LIVE

Rock psichedelico strumentale e visionario. Il loro ultimo album "Maths of the Elements" è un concept dedicato alla natura e i suoi elementi. Riccardo Cavicchia alla chitarra, Apollo Negri ai sintetizzatori, Federico Chiappa al basso e Tommaso Villa alla batteria.

Ore 21:30 | Giardini Merluzzo (feat. Luppoleria)

TWO BROTHERS | LIVE

Indie band italiana.

Ore 22:00 | Piazza Borgo

RIKY COVELLI VS JACK COVELLI | DJ SET

Dal terrazzo di Piazza Borgo, nella “Indie Night” si balla fino a notte fonda.

Ore 23:30 | Piazza Borgo

SCACCHI IN STRADA

L’Asd Scacchi Club Piacenza porta nel cuore dei Venerdì Piacentini il gioco di strategia più famoso del mondo. Nati in India intorno al VI secolo d.C., gli scacchi giunsero in Europa verso l'anno 1000, diffondendosi rapidamente. La sfida è aperta a chiunque lo desideri.

Ore 21:15 | Corso Vittorio Emanuele II

TEEEPEEE, TECHFOOD & MORE | DJ SET

Dj party per chiudere in bellezza i Venerdì Piacentini di via Calzolai.

Ore 22:00 | via Calzolai (feat. The Black Rose Bar)

KENNY FAR & FRIENDS | DJ SET

Camparino Party sul Corso, una festa nella festa animata da DJ Kenny Far.

Ore 22:00 | Corso Vittorio Emanuele II (feat. Malagueña)

"LABYRINTHUM TEMPORIS" - FUGA DA KRONOS | ESCAPE ROOM

Enigmi, misteri e codici da decifrare per fuggire dal Museo della Cattedrale di Piacenza. È in arrivo il primo "escape game" in un museo piacentino: “Kronos - Museo della Cattedrale” di Piacenza, in piazza Duomo, offrirà l'opportunità di vivere una coinvolgente esperienza fatta di enigmi e giochi di logica da risolvere per riuscire a "fuggire" dalla sale in cui si è rimasti "rinchiusi". Per prenotare: https://www.cooltour.it/escape

Ore 20:00 (primo turno), ore 21:30 (secondo turno) | piazza Duomo

TRIBUTO A TASH SULTANA

Loopers Station: esibizione musicale di artisti di strada e piccolo tributo a Natasha "Tash" Sultana cantautrice e polistrumentista australiana.

Ore 20:30 | Corso Vittorio Emanuele II

BOBO | DJ SET

Con la serata “Aperigroove”, un pieno di musica elettronica che si svilupperà sul sagrato di San Francesco

Dalle 20:00 | Piazza Cavalli (fear. Dado Café)

CONCA & BIX | DJ SET

Gran Visir presso DJ Conca Corporation, Andrea Concari è Speaker, DJ, autore, presso RadiorEvolution Parma.

Ore 22:00 | Largo Matteotti (feat. Giovi’s Café)

CAMPANE TIBETANE

Una serata dedicata al rilassamento profondo presso l’erboristeria L’Oca Irriverente.

Ore 19:30 | via Chiapponi

SOTT’ACQUA AL DOLMEN

Una prova di respirazione subacquea in un festival all’aperto? Tutto è possibile con l’associazione Piace Sub che presenterà la propria attività allestendo una vasca in policarbonato sotto le stelle.

Ore 21:15 | Stradone Farnese (Dolmen)

I PICCOLI VENERDÌ IN VIA CAVOUR

Attrazioni, giochi gonfiabili e un mini parco dei divertimenti per i più piccoli che quest’anno, per la prima volta, sarà portato in via Cavour, proprio in prossimità di piazza Cavalli, per consentire ai genitori e alle famiglie di entrare nel vivo dello spettacolo garantendo anche ai più piccoli di partecipare alla festa.

Ore 19:30 | via Cavour

VENERDÌ PIACENTINI | ARTE CIRCENSE

Spazio agli artisti circensi, a trampolieri, mangia fuoco, acrobati, danzatrici e giocolieri. Nelle vie del centro storico come via XX Settembre, Corso Vittorio Emanuele II, via Calzolai e via Sopramuro, uno show itinerante con un programma che è una continua sorpresa per tutti.

Ore 21:30 | Itinerante, in centro storico

APERITIVO, LETTURE E INCONTRI LETTERARI

La libreria Fahrenheit 451 presenta un ciclo di incontri letterari e di letture in orario aperitivo.

Ore 19:30 | via Legnano (feat. Fahrenheit 451)

BELPAESE | DJ SET

Un party in strada con musica elettronica.

Ore 20:00 | via Pace (feat. Bottiglieria del Duomo)

CAVE | DJ SET

Una serie di serate a tema all’insegna della tropical house e della tech house, con Dj Cave alla console.

Ore 19:30 | Via Cittadella (feat. Dal Bàcaro)

PIACENZA MEMES | LA VITA È TROPPO BREVE PER NON ESSERE PIACENTINI!

L’irriverenza e l’ironia di Piacenza Memes cappottano i Venerdì Piacentini. Dalla base di Largo Battisti partiranno una serie di iniziative folli, veri e propri agguati come le interviste del T-Rex o le guasconate sui palchi del festival. In alto le coppe (e i salami) per brindare insieme a chi ha fatto della leggerezza e dell’umorismo una vera e propria filosofia.

Ore 19:30 | Largo Battisti

VENERDÌ PIACENTINI | MOTOR EXPO 11^ EDIZIONE

Torna la grande esposizione a cielo aperto con le ultime novità dal mondo delle 4 ruote con:

Autoingros: Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Jeep, Abarth.

Ponginibbi Group: Peugeot, Citroen, DS, Hyundai, Volvo.

Piemme Car: Nissan.

Autostar: KIA, Ssangyong, Skoda.

Programma Auto: Fiat, Lancia, Jeep, Abarth.

Mirani: Ford.

Tagliaferri: Mitsubishi, Mazda, Mahindra.

Raschiani: Piaggio, Suzuki

Ore 19:30 | Piazza Cavalli

ALLA SCOPERTA DELLA CATTEDRALE DI PIACENZA

Il Duomo di Piacenza è stato edificato a partire dal 1122 e rappresenta uno dei più importanti esempi di architettura romanica in Italia. In occasione dei Venerdì Piacentini rimarrà aperto dalle 20:30 alle 23:00 per consentire ai turisti di ammirare uno dei tesori più preziosi di Piacenza

Ore 20:30 | Piazza Duomo

VENERDÌ PIACENTINI | BIKE EXPO 11^ EDIZIONE

Per gli appassionati della pedalata, le ultime novità dal mondo delle 2 ruote.

Ore 19:30 | Piazza Cavalli

LO STRIT FÜD IN PIAZZA DUOMO

Con la paella di Taberna Movida, la carne alla brace di Cianci Bistrot e tante altre proposte.

Ore 19:30 | Piazza Duomo

SANO, VEGETARIANO E VEGANO

Con le fantastiche proposte di Lo Fai che trasformerà Vicolo Cavalletto, chiuso al traffico, in un romantico ristorante sotto le stelle.

Ore 19:30 | Vicolo Cavalletto (feat. Lo Fai)

ARMOCROMIA: ABBIGLIAMENTO, HAIR-STYLE E MAKE-UP

Come seguire la propria palette dall'outfit al make-up? Sisdept presenta le regole d'oro dell'Armocromia su come abbinare look e trucco.

Ore 19:30 | Piazza Cavalli (feat. Sisdept)

VINO E PERCORSI DI GUSTO

L’aperitivo gourmet nel cuore della festa, in via Chiapponi, a cura de “Il Caveau”.

Ore 19:30 | Via Chiapponi (feat. Il Caveau)

SEDUZIONE E IRONIA: SERATA SATURNO CONTRO

Lettura degl'altri con l'Astrologa di Astri Astronzi.

Ore 19:00 | Via Legnano (feat. Educanda)

MAKE-UP FLASH

Applicazione trucchi presso la Profumeria Marionnaud

Ore 20:00 | via XX Settembre (feat. Marionnaud)

ALESSANDRO PERETTI | LIVE

Intrattenimento musicale con musica dal vivo e voglia di fare festa presso Emporion.

Ore 20:00 | Corso Vittorio Emanuele II (feat. Emporion)

LOGAN | DJ SET

Musica elettronica dall’aperitivo a notte fonda.

Ore 19:00 | Corso Vittorio Emanuele II (feat. My Way)

EH LA PEPPA! | DJ SET

Dal balconcino di Via Cavalletto, musica nostalgica dal garage alla new wave, dal punk rock all'indie, tutto homemade, in perfetto stile Lo Fai.

Ore 19:00 | Vicolo Cavalletto (feat. Lo Fai)

ANGELO GALLUPPI | DJ SET

Pane, amore, caffé e questa volta anche un po’ di musica al volume giusto per poter chiacchierare in mezzo alla festa.

Ore 19:30 | Corso Vittorio Emanuele II (feat. Panfé)

SOFT MUSIC, ANNI ‘70-’90

Per chi sente il bisogno di decomprimere o di partecipare alla festa in una situazione più adatta a fare 4 chiacchiere, accompagnati da un intrattenimento musicale anni ‘70, ‘80 e ‘90.

Ore 19:00 | Via Gregorio X (feat. Bar Milano)