L'enorme villaggio di Natale in Citylife da 20mila metri quadri, al coperto

Avete mai visto un enorme villaggio di Natale al coperto? Nelle scorse ore abbiamo visitato in anteprima il Christmas Magic Village al Mico Allianz in Citylife.

Ventimila metri quadrati di parco con installazioni, decorazioni e "abitanti" tutti a tema natalizio. Due i percorsi per visitare il villaggio: a piedi attraverso la via degli Elfi oppure con la pista di pattinaggio, la via del ghiaccio.

Diverse strutture per grandi e bambini, come la "Luna express" o il "Bosco incantato". Ogni tanto vi capiterà di incontrare una cascata di neve dal cielo, e non poteva mancare Babbo Natale. Più che attrazioni vere e proprie, sono presenti punti per scattare fotografie natalizie. Alla fine del percorso c’è il "Magic Cinema" con uno "zootropio" (un dispositivo ottico per vedere le immagini in movimento, quindi, a dirla tutta, non proprio una vera e propria sala cinema). E poi l’immancabile fotografia con babbo Natale.

Quando è aperto e quanto costa

Il parco è visitabile dal 7 dicembre al 7 gennaio dalle 10 del mattino alle 10 di sera. Biglietto da 16 euro in su.