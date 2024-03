MultiMedica Ospedale San Giuseppe: in via San Vittore una settimana di visite dedicate alla prevenzione orale

L’Ospedale MultiMedica San Giuseppe, lo storico ospedale sito nel cuore di Milano in zona Sant’Ambrogio, arricchisce la sua offerta ai pazienti con l’introduzione del moderno Dental Center: un reparto di odontoiatria che si prende cura della salute orale di adulti e bambini a 360 gradi.

Il centro propone un’ampia gamma di trattamenti per la cura del sorriso e delle patologie del cavo orale e si avvale dell’utilizzo di strumentazioni all’avanguardia per diagnosi sempre precise e scrupolose e di uno staff medico dalla pluriennale esperienza, guidato dalla direzione sanitaria del Dott. Marco Scarpelli, chirurgo specialista in odontostomatologia e medicina legale che opera nel settore dentale da 30 anni.

Prevenzione al Dental Center di MultiMedica

Tra le attività promosse dal Dental Center di MultiMedica, in prima posizione c’è la prevenzione: l’azione più semplice che ciascuno di noi può mettere in pratica per prendersi cura del sorriso e assicurarsi che rimanga in salute nel tempo. Affinché la prevenzione sia efficace è necessaria la collaborazione tra dentista e paziente, che si compie attraverso controlli periodici in studio e accorgimenti quotidiani a casa.

Come prendersi cura dei propri denti, prevenendo le malattie del cavo orale? Coloro che vorranno scoprirlo potranno partecipare alla settimana dedicata a questo tema organizzata dal Dental Center: dal 25 al 30 marzo 2024 infatti sarà possibile prenotare un appuntamento con i dentisti del centro e svolgere un Check-up di prevenzione orale.

Come sottolinea il Dott. Scarpelli: "le visite di controllo hanno lo scopo di individuare e prevenire la comparsa di patologie orali, prima che causino seri danni alla salute generale della bocca, e sono consigliate ogni 6 mesi. Inoltre, ricordo che alcune malattie, come la carie, sono spesso asintomatiche e visibili solo con esami approfonditi dal dentista".

Inoltre, continua il Dottore: “Grazie alle visite dedicate alla prevenzione abbiamo aiutato nell’ultimo anno oltre 1000 pazienti a mantenere o a recuperare un sorriso sano e a prevenire possibili problematiche”.

Come si svolge la visita?

Il dentista effettua una valutazione dello stato di salute del cavo orale: con l’utilizzo di strumenti digitali e manuali, verifica l’assenza di patologie o lesioni che interessano denti, gengive, guance lingua e labbra.

L’esperto, inoltre, controlla l’integrità di eventuali otturazioni, impianti dentali, protesi e apparecchi ortodontici e l’assenza di condizioni come disallineamento, malocclusione dentale e mancanza di uno o più denti.

Perché scegliere un Ospedale?

Al Dental Center di MultiMedica, come spiega il Dott. Scarpelli: “possiamo trattare anche pazienti con patologie e svolgere interventi complessi con un alto grado di professionalità, grazie alla collaborazione multidisciplinare con gli altri reparti dell’Ospedale che permette di svolgere in sicurezza tutti i trattamenti necessari alla cura del sorriso e al benessere del paziente”.

Quali trattamenti puoi trovare al Dental Center?

Il Dental Center assiste i suoi pazienti con diverse tipologie di trattamenti, tra cui:

pulizia dei denti e Sbiancamento dentale col Dott. Daniele Colangelo;

implantologia dentale e protesi col Dott. Hermann de Bernardis;

ortodonzia fissa e trasparente col Dott. Giuseppe Padricelli;

cura di carie, gengiviti e parodontiti col Dott. Leopoldo Raffaele Fusco;

odontoiatria conservativa e pedodonzia con la Dott.sa Gilda Pames.

Per prenotare la tua visita o ricevere informazioni puoi chiamare il numero 02 85 99 37 00 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00).

Informazioni utili

Il Dental Center si trova in via San Vittore 12, Milano - 5° piano dell’Ospedale MultiMedica San Giuseppe. Direttore Sanitario Dott.ssa Cristina Fiammetta Bosisio Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Milano n. 33233.

Direttore Sanitario per i Servizi Odontoiatrici Dott. Marco Scarpelli. Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri di Milano, n. 3724. Autorizz. Sanitaria Deliberazione della ATS Milano Città Metropolitana n. 267 del 17/3/2023, prot. n. 0050684 del 21/3/2023. Polizza Assicurativa Reale Mutua nr. 2023/10/3600089 del 09/11/23.