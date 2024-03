Yog art incontra queen unseen

Prosegue con grande successo alla Fondazione Matalon la mostra “Queen Unseen | Peter Hince”con nuove proposte di esperienze imperdibili per vivere la mostra in maniera del tutto inedita Martedì 12 marzo una pratica di yoga energizzante condotta da Marta Massara,

ideatrice del progetto Yog Art, precederà la visita guidata della mostra.



Si moltiplicano le proposte per il pubblico per vivere in maniera sempre nuova l’esperienza della mostra “QUEEN UNSEEN | Peter Hince”, ospitata sino al 21 aprile presso la Fondazione Luciana Matalon. Il viaggio nel mondo della celebre band raccontato attraverso le bellissime immagini inedite di Peter Hince, road manager e assistente personale di Freddie Mercury, sarà arricchito da una serie di proposte e collaborazioni per offrire al pubblico un viaggio esperienziale del tutto nuovo. La mostra si compone di più di 100 immagini realizzate tra il 1977 e il 1986 ma anche di oggetti e cimeli, tra i quali spiccano il microfono di Freddie Mercury, regalato dallo stesso a Peter Hince, una chitarra autografata di Brian May, un piatto autografato e le bacchette della batteria di Roger Taylor. Completa il percorso la proiezione di rari videoclip registrati nei backstage, negli studi di registrazione e durante le prove dei più importanti concerti dei Queen.



La prima iniziativa, in programma martedì 12 marzo dalle ore 9.00 alle ore 11.00, vedrà coinvolta Marta Massara, ideatrice del progetto Yog Art, con una pratica yoga energizzante che precederà la visita guidata alla mostra.

Fondazione Matalon ospiterà quindi per la prima volta il format Yog Art (@formatyog_art) ideato da Marta Massara, che unisce l'esperienza pregressa nel mondo dell'Arte (Galleria Cardi, Istanbul Biennale, Flash Art) alla pratica yoga.



Un’esperienza che, così come la pratica yoga, sarà in grado di portare il sentire dello spettatore ad un ascolto più profondo.