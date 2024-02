Scatta l'allerta meteo: pioggia in arrivo, monitorati Seveso e Lambro

Dopo una parentesi di bel tempo nel fine settimana nella notte tra domenica e lunedì torna il maltempo a Milano. Dalle ore 00:00 di lunedì 26 febbraio scatta una nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico ordinario. A diramarla è il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. Per questo motivo Palazzo Marino ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) della protezione civile per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Per la giornata di domenica - spiegano dal Centro regionale - sono previsti, nel primo pomeriggio, irregolari schiarite con temporanea fase relativamente più stabile, salvo possibili piovaschi sparsi o isolati deboli rovesci presso i rilievi e sull'alta pianura. Dal tardo pomeriggio copertura in generale aumento mentre, in serata, saranno possibili deboli precipitazioni diffuse sui settori occidentali, sparse sul resto di Alpi e Prealpi. Zero termico compreso tra 1000 e 1300 metri, limite delle nevicate a circa 800 metri, in serata localmente in abbassamento fino a 600 metri sul Nordovest.

Per la giornata di lunedì si prevede tempo diffusamente perturbato per tutta la giornata, con precipitazioni persistenti, moderate e diffuse con accumuli areali di 35-50 mm nelle 24 ore (con isolati picchi fino a 60 mm) su Prealpi ed alta pianura occidentale. Si prevedono precipitazioni in generale più intense tra mattina e tardo pomeriggio. Si prevedono venti moderati orientali o meridionali, in generale rinforzo dalla tarda mattinata/primo pomeriggio, in particolare sulla pianura orientale e nella zona del Garda, con velocità medie di 30-50 km/h e raffiche fino a 50-60 km/h.