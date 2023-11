Ancora allerta meteo a Milano: nuovi temporali, Seveso sorvegliato

Il maltempo non molla la presa su Milano. Il centro funzionale monitoraggio rischi raturali della regione Lombardia ha infatti prolungato l’allerta gialla fino al pomeriggio di domani, domenica 5 novembre, per rischio idraulico e idrogeologico sul territorio di Milano.

"Si raccomanda in caso di pioggia o vento di non sostare sotto gli alberi e le impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento", ha avvisato il comune, annunciando che "il centro operativo comunale della protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi e per coordinare gli eventuali interventi".

"Nel corso del pomeriggio di oggi, 4 novembre, prime precipitazioni ad iniziare dai settori occidentali della Lombardia, più intense e diffuse dalla sera e tendenti ad insistere fino alle prime ore di domenica. L'ostacolo orografico offerto dai rilievi centro orientali favorirà lo sviluppo di piogge fino a moderate e persistenti sui settori centro orientali. I fenomeni saranno più probabili nella fascia oraria dalle 18:00 alla mezzanotte. Durante l'evento non si escludono brevi fasi convettive con associati rovesci di pioggia in spostamento dalla pianura centrale verso quella orientale e l'area delle Prealpi Bresciane", si legge nel bollettino meteo della protezione civile.

"L'allontanamento verso Est della perturbazione atlantica determinerà un rapido e generale miglioramento già dal mattino di domani. Nelle prime ore della notte residue precipitazioni sui settori orientali, fino al completo esaurimento al primo mattino. Si attendono - concludono gli esperti - cumulate complessive generalmente intorno ai 25/30 mm/24h".

Sorvegliati speciali come sempre saranno il Lambro e il Seveso, già esondato lo scorso martedì. Quel giorno, dopo un nubifragio nella notte, diverti quartieri di Milano si erano ritrovati allagati - dall'Isola a Niguarda passando per Garibaldi - e il torrente aveva superato gli argini per sei ore consecutive. Venerdì mattina i due corsi d'acqua hanno nuovamente raggiunto i livelli di guardia, fortunatamente in quel caso senza danni.