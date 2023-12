È quasi Natale ma a Milano farà "caldo" quasi come in primavera

Cielo limpido, sole e temperature non così lontane da quelle primaverili nonostante sia quasi Natale. È quello che succederà nei prossimi giorni a Milano e in parte del Nord Italia secondo quanto previsto dai meteorologi di 3Bmeteo. Il motivo di tutto ciò? Un anticiclone di matrice africana.

"La rimonta di un possente anticiclone comincerà già dalle ultime ore della settimana, ma sarà dall'inizio della prossima che raggiungerà il culmine - ha spiegato Lorenzo Badellino, meteorologo di 3Bmeteo -. Espandendosi dall'Europa occidentale porterà con sé, oltre a stabilità e tempo in prevalenza soleggiato, anche aria molto mite proveniente dal medio Atlantico, responsabile di un aumento delle temperature soprattutto in quota, al di sopra delle inversioni termiche che gravano nei bassi strati".

Farà caldo, soprattutto in quota nelle zone alpine occidentali. Intorno ai 1.500 metri sono previste isotermie di 12/13°C. "Su questo settore le temperature massime potranno raggiungere picchi 14/15°C sui pendii esposti al sole delle località alpine piemontesi e valdostane, valori superiori anche a quelli che si registreranno in pianura, condizionati dalle inversioni termiche", ha puntualizzato Badellino.

Il caldo, tuttavia, non durerà. "Dalla seconda metà della settimana qualcosa potrebbe cominciare a cambiare, per il possibile abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico - ha puntualizzato l'esperto meteo -. Una serie di fronti da nordovest cercherebbe di puntare l'Europa meridionale, ma non è al momento possibile individuare la loro esatta traiettoria".