Milano, ancora giorni di caldo primaverile poi cambia tutto: arriva la sciabolata artica

Per il momento giacconi e piumini sono tornati negli armadi, tutto merito di un caldo anomalo che ha fatto schizzare la colonnina di mercurio fino a 20 gradi. Ma l'inverno non è ancora finito e nei prossimi giorni il "Generale" tornerà a Milano con le sue truppe: una sciabolata artica metterà Ko questo assaggio di primavera. Insomma: la brutta stagione non è ancora finita.

Tutta colpa dell'anticiclone che insiste verso Isole Britanniche e Islanda che "dovrebbe spalancare nuovamente la porta alle correnti fredde artiche"; correnti che nei prossimi giorni potrebbero dilagare "su gran parte dell'Europa", spiega il meteorologo di 3BMeteo Edoardo Ferrara. La corrente di aria fredda, più nel dettaglio, potrebbe arrivare in Italia attraverso la "'porta adriatica' sotto sostenuti venti di bora e grecale tra venerdì 5 marzo e il weekend del 6-7. Ancora presto per entrare nel dettaglio dell'entità del freddo così come dell'eventuale collocazione delle precipitazioni, nevose o piovose che siano", precisa l'esperto del portale.

Fino a giovedì, comunque, il meteo e le temperature dovrebbero rimanere simili a quelle dei giorni scorsi: cielo sereno e clima mite, quasi primaverile. Il vero crollo potrebbe verificarsi a partire da venerdì. Per il momento i meteorologi non si sbilanciano sugli effetti della corrente artica ma quello che è (quasi) sicuro è che farà più freddo. Decisamente. Secondo le prime stime pubblicate da 3BMeteo a partire dal 5 marzo le temperature massime all'ombra della Madonnina si assesteranno tra i 7 e gli 11 gradi. Le maniche di camicia dello scorso weekend diventeranno un ricordo. Per la primavera, quella vera, non resta che attendere ancora qualche giorno.