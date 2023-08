Il caldo e le notti tropicali continueranno per quasi tutta la settimana

Caldo intenso nella giornata di martedì 22 agosto a Milano, per via dell'anticiclone sub-tropicale, che sta raggiungendo la sua massima potenza. Un'ondata di calore che perdurerà anche nei prossimi giorni: gli esperti di 3bMeteo prevedono, per il capoluogo lombardo, una giornata più fresca (con possibili temporali) per domenica 27 agosto. Martedì e mercoledì a Milano le massime previste sono di 37 gradi. Prima continuerà a fare molto caldo. Una condizione che la Pianura padana condivide con Francia e Spagna, compresa l'area alpina.

Proprio sulle Alpi occidentali si è registrato un nuovo record di zero termico, che ha sfiorato i 5.300 metri di altitudine in Svizzera, a Payerne, mentre nella stazione di Novara ha raggiunto 5.328 metri. Significa che, al di sotto di questa altitudine, la temperatura non consente il formarsi dei ghiacciai o può metterli in pericolo. Considerando che la vetta più alta delle Alpi, il Monte Bianco, si ferma a 4.807 metri, si capisce la situazione.

Sabato, alla Capanna Margherita, il rifugio più alto d'Europa con i suoi 4.554 metri di altitudine, alle 9 del mattino si sono registrati 6,9 gradi. Si consideri che a luglio, durante il picco di caldo, ci si era fermati a 4 gradi. Temperature che preoccupano perché aumentano il rischio di apertura di crepacci sui ghiacciai, in questo caso del Monte Rosa. A 1.000 metri sono previsti per giovedì oltre 30 gradi. E perdura il fenomeno delle 'notti tropicali': quando è buio, la temperatura non scende sotto i 25 gradi ma con punte ancora di 30 gradi in serata, e comunque con molta umidità, che aumenta la temperatura percepita.

Domenica possibili temporali

Sabato 26 agosto, a Milano, previsti ancora 37 gradi nelle ore più calde della giornata e 27-28 durante la notte. Poi, domenica mattina, i primi possibili temporali con discesa contestuale della temperatura, per una massima che dovrebbe stabilizzarsi a 28 gradi durante la giornata.