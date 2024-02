Ultimo giorno di sole a Milano: in arrivo cieli grigi e piogge

Ultimo giorno di sole prima del cambio di rotta per il meteo a Milano. Nella giornata di oggi ancora tempo stabile con temperature sopra la media con la massima che toccherà i 15 gradi e la minima che non scenderà sotto i 6. Tuttavia, “a Milano e in Lombardia l'anticiclone che sta determinando questa lunga fase di tempo stabile e soleggiato comincerà a mostrare i primi segnali di indebolimento - spiegano gli esperti di 3B Meteo -. Infiltrazioni umide dai quadranti meridionali, favoriranno la formazione di nubi basse e nebbie diffuse e persistenti su tutta la pianura lombarda, mentre la rottura definitiva avverrà nel corso del prossimo fine settimana ad opera di un perturbazione atlantica ben struttura con il ritorno di piogge diffuse”.

Già da domani, martedì 6 febbraio, il tempo cambierà. Giornate grigie con cieli in prevalenza molto nuvolosi e coperti anche se non sarà ancora il momento delle precipitazioni. Per le piogge Milano dovrà attendere la serata di giovedì. Poi le precipitazioni caratterizzeranno le giornate meneghine fino a venerdì.

Una buona notizia, considerando che la stabilità e le belle giornate hanno favorito l’aggravarsi delle condizioni dell’aria con lo smog alle stelle. Secondo i dati di Arpa, infatti, nell’ultima settimana il particolato inquinante "fine" pm2,5 è sempre stato vicino e spesso oltre la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo. Idem per il pm10, più grande, che ha superato anche i 100 µg/m³. Ma potrebbe esserci un cambiamento all'orizzonte, anche se non imminente.