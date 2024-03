Milano sotto la pioggia: le previsioni e l'allerta meteo

Cieli nuvolosi e pioggia. Milano continua a essere colpita dal maltempo dopo un lungo periodo di clima stabile che aveva favorito l’innalzarsi dei livelli di inquinamento dell’aria. Pm10 e Pm2,5, per ora, non preoccupano. Ma la quantità di acqua che sta cadendo sì. Anche oggi, domenica 3 marzo, è attesa pioggia: nella prima parte della giornata perturbazioni deboli sul capoluogo lombardo, nel pomeriggio più consistenti.

“A Milano oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 6mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1507m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: vento”, spiegano gli esperti di 3B Meteo.

La protezione civile, nella giornata di ieri, ha diramato nuovamente l’allerta gialla per rischio idrogeologico. Il consiglio è quello di essere prudenti durante le attività all’aperto e di proteggere abitazioni e locali che si trovano al piano strada, oltre che le automobili. Come di consueto, tra le raccomandazioni c’è quella di non sostare in zone allagabili - ponti, sottopassi - e nelle zone limitrofe agli argini dei corsi d’acqua.