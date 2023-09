Perché a Milano fa caldo come in piena estate

Proseguirà per tutta la prossima settimana (e anche nei giorni successivi) il caldo anomalo che sta interessando Milano. Tutto merito di un "anticiclone nord africano che si è espanso fin verso l’Europa centro-orientale e che passa anche per le nostre regioni centro-settentrionali, abbracciando la Lombardia", ha precisato Lorenzo Bardellino, meteorologo di 3Bmeteo.

A Milano sono previste temperature prevalentemente estive. "I prossimi giorni risulteranno infatti stabili e soleggiati con temperature destinate a portarsi su valori pressoché estivi - ha puntualizzato Bardellino -. Gli unici disturbi saranno rappresentati dal passaggio di alcune velature che si limiteranno ad offuscare il sole, come accadrà nella mattinata di mercoledì e in quella di giovedì. Da segnalare inoltre innocui annuvolamenti che si genereranno di tanto in tanto in prossimità della fascia prealpina".

A Milano le temperature potranno raggiungere picchi vicini ai 29 gradi nel weekend. L'estate fuori stagione interesserà anche altre zone della Lombardia. "A Lecco oscilleranno intorno ai 26°C in settimana, con picchi di 27°C nel weekend, a Como massime sui 27°C con picchi di 28°C nel weekend - ha concluso Bardellino -. Il clima si manterrà mite anche di notte, con i valori minimi che non scenderanno al di sotto dei 17/18°C in pianura. Stabilità e caldo fuori stagione perdureranno probabilmente anche all’inizio della prossima settimana".