Elezioni Milano 2021, i candidati della Lista civica di Luca Bernardo

La lista civica Bernardo è l'espressione diretta del candidato sindaco di centrodestra per Milano Luca Bernardo alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021. I primi capolista sono Antonio Genovese, allenatore di calcio disabile, e Maria Sole Brivio Sforza, avvocata e filantropa. In terza posizione Franco De Angelis, storico esponente del Partito repubblicano milanese, più volte consigliere comunale e provinciale nonché assessore ai trasporti negli anni '80. Quarta in lista è Rebecca Arippol, italo-americana, consulente immobiliare. Quinto Manfredi Palmeri, consigliere comunale uscente e in passato anche presidente dell'aula di Palazzo Marino.

Provengono dai consigli di Municipio (ex Forza Italia) Marco Anguissola e Antonio Canino, dal consiglio comunale (ma diversi anni fa, durante la giunta Moratti) Paolo Bianco. Tra gli altri candidati, la 18enne Carlotta Matraxia e la commercialista Anna Maria Magro.

"Si tratta di persone della società civile, che lavorano nella nostra città, che producono non solo lavoro ed economia ma soprattutto bene. Molti vivono la vita associativa, del volontariato, ed è questo il bello di Milano", ha commentato Bernardo presentando la lista.

I candidati della lista civica Bernardo

Antonio Genovese

Maria Sole Brivio Sforza

Franco De Angelis

Rebecca Arippol

Manfredi Palmeri detto Palmieri

Giovanni Battista Aicardi

Francisca Carmen Albamonte

Giuseppa Alessandro

Marco Anguissola di San Damiano detto Anguissola

Gianluca Barbieri

Daniele Barelli

Giovanni Bassi

Paolo Maria Tommaso Bianco

Federica Bosco

Gianpaolo Giuseppe Bossini

Bernardina Calafiori

Antonio Canino

Angelo Cardarelli

Vittorio Sergio Clemente Leopoldo Catanese

Maurizio Cavallini

Lilia Ciccarelli detta Zampaglione

Luca Maria Citelli

Mario Colombo

Adriano De Marco

Marcello Doniselli

Erika Ferri

Pasquale Ermanno Gargano

Rosa Garofalo

Federica Pia Gavazzzi

Michela Gisotti

Francesco Granata

Federico Imbimbo

Lucilla Ninfa Luppino

Luca Maggi

Anna Maria Franca Magro

Roberto Marinello

Carlotta Beatrice Matraxia

Davide Montingelli

Giacinto Francesco Maria Pepe

Giulietta Pitigliani

Francesca Lorena Plescia detta Parvizyar

Andrea Francesco Ragusa

Maricela Monica Sinchez

Barbara Stampalia

Stefano Truglia

Paolo Vaglienti

Emanuela Vavassori

Manuela Zito