Elezioni Milano 2021, i candidati del Partito Liberale Europeo

Il Partito Liberale Europeo si presenta per la prima volta alle elezioni nel 2021. E' composto da personalità uscite dal Partito Liberale Italiano scegliendo di schierarsi con il centrodestra (anche se, alle suppletive del seggio della Camera di Roma Primavalle, si presenta da solo). A Milano sostiene, comunque, il candidato sindaco di centrodestra Luca Bernardo.

Il capolista è Flavio Ramella, coordinatore del partito in Lombardia, consulente per l'internazionalizzazione e vice presidente dell'associazione Italia Russia. Al secondo posto Laura Wildermuth, già imprenditrice, che si occupa di promozione per Vidas (ente che fornisce assistenza ai malati inguaribili) e volontaria nel Cam (centro ausiliario per i minori). Terzo in lista il commercialista Salvatore Varano, presidente della squadra di calcio Milano City Fc (un campionato in Serie D, non iscritta in Eccellenza nel 2021-2022) che aveva annunciato tempo fa di volersi candidare a sindaco per il movimento Nuova Italia Unita.

I candidati del Partito Liberale Europeo

