Elezioni comunali Buccinasco 2022: candidati sindaci e liste

Sono un migliaio in tutta Italia i comuni in cui, domenica 12 giugno 2022, si voterà per rinnovare i sindaci e i consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio due settimane più tardi, solo per i comuni superiori a 15 mila abitanti a patto che, al primo turno, nessun candidato sindaco sarà stato votato da più del 50 per cento degli elettori. Il 12 maggio si voterà però comunque in tutta Italia per i cinque referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte costituzionale. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23.

Nella città metropolitana di Milano, i comuni al voto sono 22. Tra questi, 11 hanno più di 15 mila abitanti e quindi potrebbero andare al ballottaggio. C'è anche Buccinasco, comune del sud-ovest Milano di cui è sindaco, dal 2017, l'esponente di centrosinistra Rino Pruiti, che si ricandida. Contro di lui, per il centrodestra, Manuel Imberti e, per il Movimento 5 Stelle, Alberto Schiavone.

Candidato sindaco Rino Pruiti

Candidato sindaco Manuel Imberti

Candidato sindaco Alberto Schiavone

Tutte le liste che sostengono Rino Pruiti

Partito democratico

Simone MERCURI nato a MILANO il 23/10/1990 Eleonora BEDON nata a MILANO il 08/06/1989 David ARBOIT nato a GIUBIASCO (SVIZZERA) il 13/05/1958 Elena BIANCHI nata a MILANO il 27/09/1980 Maurizio Armando CARBONERA nato a SAN STINO DI LIVENZA il 12/10/1951 Valeria BOMBINO nata a MILANO il 02/11/1977 Cesare DI LIETO nato a SALERNO il 30/12/1973 Grazia CAMPESE nata a BARLETTA il 26/12/1955 Luca MAIORANO nato a MILANO il 15/05/1980 Valeria GUERRINI nata a MILANO il 28/08/1993 Claudio PANSINI nato a SPINAZZOLA il 07/01/1963 Rosa PALONE nata a MILANO il 22/07/1986 Stefano PARMESANI nato a MILANO il 20/08/1964 Paola Giuseppina STURDA’ nata a CAMPI SALENTINA il 29/06/1965 Stefano SALA nato a MONZA il 17/09/1962 Martina VITALE nata a MILANO il 05/01/1993

Europa Verde - Sinistra Italiana

Aldo GUASTAFIERRO nato a TORRE ANNUNZIATA il 13/01/1962 Gloriana VENTURINI nata a MILANO il 26/01/1956 Antonio LUISI detto AUGUSTO nato a LIMBIATE il 28/12/1943 Gerardo FEDERICO nato a CERIGNOLA il 25/01/1947 Carla MANFREDI nata a MILANO il 05/01/1945 Matteo AVANZINI nato a MILANO il 01/06/1977 Angela OCCHIPINTI nata a VITTORIA il 19/04/1962 Jeson RENATI nato a MILANO il 14/12/1996 Pietro FORELLO nato a ALIMENA il 03/03/1951 Luca OBERTI nato a MILANO il 20/05/1994 Liliana COCCATO nata a MIRANO il 26/02/1943 Walter Dario MARZANI nato a MILANO il 07/08/1957 Ezio GALMUZZI nato a MILANO il 15/09/1946 Claudia MANFREDI nata a ARLUNO il 15/09/1959 Giuliana Maria ROVEDA nata a LECCO il 09/11/1968

Riformisti - Lavoriamo per Buccinasco

Lino BRESCIANI nato a MILANO il 12/10/1953 Tiziana Gaetana VECCHIO nata a MILANO il 09/07/1971 Antonio BONARDO nato a BRA il 20/02/1967 Patrizia FERRARA nata a CASACALENDA il 13/11/1953 Antono Cosimo BUFANO nato a SAN MICHELE SALENTINO il 02/10/1949 Alberto FORMIGNANI nato a MILANO il 22/11/2000 Andrea DI TOMASO nato a MILANO il 09/11/1984 Anna Maria ARCARI nata a MONZA il 21/04/1955 Paolo CAIMI nato a MILANO il 22/08/1953 Gianpietro FONTANA nato a MILANO il 05/09/1972 Daniela BERTOLINI nata a PARMA il 24/07/1955 Walter MOCCIA nato a FIRENZE il 11/03/1969 Fabio REGIS nato a CEVA il 10/02/1978 Roberto PARAZZOLI nato a MELEGNANO il 09/03/1957 Laura POLIMENO nata a CASARANO il 29/10/1974 Elena Maria Grazia RUGINENTI nata a MILANO il 07/03/1951

Noi di Buccinasco

Martina VILLA nata a MONZA il 06/03/1992 Mario CICCARELLI nato a TROIA il 14/12/1963 Giulia Rosa Stella LAUCIELLO nata a MILANO il 10/06/1968 Luisa PEZZENATI nata a MILANO il 21/01/1954 Patrizia CRIBIORI nata a CORSICO il 18/09/1964 Paolo Andrea RADAELLI nato a MILANO il 07/07/1968 Chiara GRAGLIA nata a MILANO il 06/05/1990 Gianluca CONTI nato a MILANO il 16/05/1989 Paolo SPADA nato a MILANO il 31/10/1967 Luca PECCHIA nato a MILANO il 16/12/1999 Valeria PISA’ nata a CAGLIARI il 07/02/1970 Daniele Carlo BROCCA nato a MILANO il 21/03/1982 Franca Mina BONICALZI nata a MILANO il 11/08/1959 Giancarlo BRANCA nato a SPECCHIA il 02/04/1945 Isabella BUFANO nata a MILANO il 08/01/1972 Andrea VIGO nato a MILANO il 14/05/1980

Tutte le liste che sostengono Manuel Imberti

Lega

Claudio CARDILLI nato a MILANO il 15/05/1964 Federico Roberto Emanuele DE SANTIS nato a RHO il 18/12/1994 Matteo PASIN nato a SEGRATE 25/05/1988 Michele SCALISE nato a MILANO il 27/05/1964 Simone MORIGGI nato a MILANO il 25/11/1997 Maurizio FURLANI nato a MILANO il 24/09/1963 Loretta Renata CATTANI nata a CLES il 21/01/1958 Davide CARPANI nato a MILANO il 29/05/1994 Andrea BECCARI nato a MILANO il13/03/1988 Miriam ALBERGA nata a BARI il 22/05/1977 Stefano POGGI nato a TRADATE il 25/04/1992 Fausta Gemma SCHWARZ nata a CLES il 16/12/1952 Elisa CUCCORESE nata a MILANO il 10/05/1995 Valentina LASALVIA nata a MILANO il 29/12/1992 Francesco DARIO nato a RHO il 13/09/1980 Nazzarena VETRO’ nata a MONZA il 11/02/1945

Fratelli d'Italia

Maria Grazia Teresa BARBISAN nata a MILANO il 18/09/1954 Luigi IOCCA detto GIGI nato a MILANO il 25/11/1974 Mario COLORE nato a CALTANISSETTA il 15/04/1951 Andrea Quinto MANFREDI nato a MILANO il 04/08/1965 Massimo GIRTANNER detto MAX nato a MILANO il 16/04/1965 Giuseppe LANNA nato a FRANCOLISE il 08/03/1951 Katia PAVANELLO nata a MILANO il 13/03/1970 Simona MOLINELLI nata a MILANO il 10/10/1995 Giorgio LACOVICH nato a MILANO il 18/10/1950 Angela PANZARELLA nata a LAMEZIA TERME il 02/08/1978 Francesco ANTONICELLI nato a MILANO il 01/09/1993 Marina BIANCO nata a LECCE il 23/01/1964 Giuseppe CARBONE nato a MENDICINO il 21/04/1958 Apollonia CAVALLI nato a MILANO il 13/07/1948 Ivan FASANO nato a COIRA (CH) il 20/05/1974 Nicola GALENTINO nato a STIGLIANO il 07/09/1979

Forza Italia

Salvatore Giuseppe PELLE nato a GROTTERIA il 03/12/1931 Aldo SCIALINO detto ALDO nato a CATANIA il 10/07/1961 Elena FOTIA nata a OPPIDO MAMERTINA il 10/10/1961 Mariam DE STEFANO nata a VILLA CLARA (CUBA) il 17/10/2000 Carlo CARULLI nato a IL CAIRO (EGY) il 04/12/1948 Francesca AIELLO nata a MILANO il 13/01/1980 Dania Nicoletta MASTRANGELO nata a MILANO il 06/08/1977 Fabiano CREPALDI nato a BUCCINASCO il 15/09/1966 Loredana SGARBI nata a CASTELBELFORTE il 06/09/1953 Caterina PATTI nata a MILANO il 16/11/1962 Elena SALA nata a MILANO il 08/04/1977 Concetta CAPPELLANO nata a RODI’ MILICI il 25/11/1957 Gianfranco BELISARI nato a MILANO il 10/09/1935 Anna Rita MANDARA nata a SAN GIOVANNI A PIRO il 19/03/1962 Stafania SAVOLDELLI nata a MILANO il 15/08/1961 Alberto DEBERNARDI nato a BORGOSESIA il 27/05/1975

Centristi Popolari

Filippo BINI SMAGHI detto FILIPPO nato a MILANO il 01/07/1991 Alessandro Simone SUDATI nato a MILANO il 18/10/1981 Camilla SCUDERI detta CAMILLA nata a MILANO il 02/02/1997 Tommaso Maria PAPA nato a SEGRATE il 09/04/1995 Emanuela BERTANI nata a MILANO il 02/09/1977 Angela GAGLIARDO detta ANGELA nata a BAGNOLO MELLA il 11/01/1967 Diana Pilar ROJAS detta DIANA nata a GUAYAQUIL (ECU) il 11/09/1965 Fabio CARPENEDO nato a MALO il 09/06/1975 Maurizio Bernardo Roberto ARCERI nato a TRAPANI il 20/10/1957 Armano Paolo Giovanni NARDONE nato a MILANO il 21/04/1955 Marco BENVEGNU’ nato a MILANO il 27/03/1984 LudovicaGUIDOBONOCAVALCHINI GAROFOLI dettaLUDOVICA nata a MAGENTA il 08/04/2000 Elena CATTANEO nata a MILANO il 27/06/1968 Marco STUCCHI nato a MILANO il 14/11/1965 Marco PALLAVERA nato a MILANO il 31/01/1992 Mario MARINI nato a SESTINO il 01/01/1947

Buccirinasco

Caterina ROMANELLO nata a FIRENZE il 25/03/1968 Giuliano CONTU nato a MORGONGIORI il 01/02/1966 Massimiliano Gaetano KHEMARAdetto MAX nato a MILANO il 11/01/1969 Maurizio RIZZI nato a ABBIATEGRASSO il 22/08/1959 Simona Maria CAPPUCCINI nata a MILANO il 04/06/1971 Mauro CARRARA nato a BERGAMO il 10/05/1963 Rinaldo SORGENTI nato a MILANO il 11/05/1949 Michele GRIECO nato a MILANO il 30/07/1971 Antonietta D’ELIA nata a SAN GIORGIO LUCANO il 04/07/1970 Antonio PROITI nato a BOLLATE il 24/05/1976 Jane Maria TROVATO nata a MILANO il 27/08/1976 Manuela CARBONIN nata a MILANO il 22/01/1969 Federico LANZI nato a aMILANO il 09/09/2003 Simona GOVONI nata a TORINO il 22/01/1975 Pasquale Ruben PALAZZO nato a BUENOS AIRES (ARG) il 25/03/1963 Sara KHEMARA nata a MILANO il 05/11/1997

Tutte le liste che sostengono Alberto Schiavone

Movimento 5 Stelle

Antonio STEFANIZZI nato a LOCRI il 01/02/1967 Francesco MASTROMATTEO nato a VICO DEL GARGANO il 03/02/1946 Placido CORDOVANA nato a CATANIA il 25/03/1960 Cinzia Maria Giuseppina SALVONI nata a MILANO il 31/10/1962 Dario VOLPI nato a MILANO il 23/07/1958 Simone PAGA nato a MILANO il 31/05/1982 Marta NAVA nata a LECCO il 03/01/1974 Letizia ROVANI nata a NAPOLI il 14/11/1956 Raffaella GAFFURI nata a BERGAMO il 17/12/1960 Ivan SORMANI nato a LECCO il 19/08/1975 Giuseppe FLORIDIA nato a RAGUSA il 05/12/1960 Carlo Ettore SACCHELLI nato a BELLANO il 29/08/1957 Valeria FALCONE nata a CISTERNINO il 18/11/1986 Roberta VIANELLO nata a MILANO il 17/10/1963