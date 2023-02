Elezioni: in caso di vittoria, Majorino 'schiera' Mauro Berruto per le Olimpiadi del 2026

Ci sarà anche Mauro Berruto, ex allenatore della nazionale di pallavolo maschile bronzo alle Olimpiadi del 2012, nell'eventuale squadra di giunta di Pierfrancesco Majorino, se vincesse le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Lo ha annunciato lo stesso Majorino venerdì pomeriggio, insieme ad altri nomi che lo affiancherebbero nel lavoro di governatore. E che si aggiungono a quelli anticipati qualche giorno fa.

Gli altri nomi "nuovi" sono quelli di Chiara Narciso e Paolo Micheli. Due sindaci, rispettivamente di Oggiono (Lecco) e Segrate (Milano). "Voglio portare il cambiamento - ha dichiarato Majorino -. Alcuni nomi della squadra li ho già fatti. E penso a un modo di governare la Regione radicalmente diverso. Per questo mi fa piacere ribadire che cercherò l'apporto diretto di alcuni sindaci. Penso a Chiara Narciso, sindaca di Oggiono, o Paolo Micheli sindaco di Segrate e grande innovatore sui temi della mobilità e dell'ambiente".

E poi Berruto, definito da Majorino "punto di riferimento essenziale sui temi dello sport per tanti di noi. Verso le Olimpiadi e le Paralimpiadi costruiremo un Comitato di esperti da lui presieduto. Per vincere la scommessa della pratica sportiva e del benessere collettivo. In questi giorni, a destra, litigano sugli assessori. Si leggono i nomi di Romano La Russa e Giulio Gallera. Io non ci sto".

In precedenza, Majorino aveva annunciato alcuni possibili assessori della sua giunta: Cecilia Strada, Francesca Balzani, Gherardo Colombo e Nico Acampora.